Basket League: Αυτό είναι το πρόγραμμα των Play off
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για τα Play off της σεζόν 2025-26 - Δείτε τις μέρες που θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις

Η κανονική περίοδος της Basket League ανήκει ήδη στο παρελθόν. Τα Play off βρίσκονται προ των πυλών, με τον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι να ανοίγουν την αυλαία στις 3 Μαϊου.

Η σειρά του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό θα ξεκινήσεις στις 13/5 εάν δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για την Euroleague, ενώ αντίστοιχα η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο επίσης στις 13/5 χωρίς υποχρεώσεις για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Αντίστοιχα 14/5 θα δοθεί το τζάμπολ του ζευγαριού ΑΕΚ-Άρης από τη SUNEL Arena. Να σημειωθεί ότι όλες οι σειρές έχουν τον χαρακτήρα «best of three», όπερ και σημαίνει ότι την πρόκριση θα πάρουν οι ομάδες που θα φτάσουν πρώτες τις δύο νίκες.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION (1-8)
Σενάριο Α’ (χωρίς Game 5 EuroLeague):
QF1: 13/5/2026 – ΣΕΦ – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF2: 16/5/2026 – Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF3*: 28/5/2026 – ΣΕΦ – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Σενάριο Β’ (με Game 5 EuroLeague):
QF1: 15/5/2026 – ΣΕΦ – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF2: 17/5/2026 – Κ.Γ. Καλλιθέας Ρόδου – ΕΡΤ3
QF3*: 28/5/2026 – ΣΕΦ – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR – ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON (2-7)
Σενάριο Α’ (χωρίς Game 5 EuroLeague):
QF1: 13/5/2026 – Telekom Center Athens – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF2: 16/5/2026 – Κ.Γ. “Παν. Χανιώτης” (Άνω Μερά Μυκόνου) – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF3*: 28/5/2026 – Telekom Center Athens – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Σενάριο Β’ (με Game 5 EuroLeague):
QF1: 15/5/2026 – Telekom Center Athens – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF2: 17/5/2026 – Άνω Μερά Μυκόνου – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF3*: 28/5/2026 – Telekom Center Athens – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON (3-6)
QF1: 3/5/2026 – PAOK Sports Arena – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF2: 6/5/2026 – Κ.Γ. Περιστερίου “Α. Παπανδρέου” – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF3*: 10/5/2026 – PAOK Sports Arena – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ – ΑΡΗΣ BETSSON (4-5)
QF1: 14/5/2026 – SUNEL Arena – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF2: 17/5/2026 – Αλεξάνδρειο – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
QF3*: 25/5/2026 – SUNEL Arena – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πηγή: www.gazzetta.gr

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

