Η Μονακό κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας πριν τη σειρά με τον Ολυμπιακό στα playoffs της Euroleague
SPORTS
Μονακό Λε Μαν Κύπελλο Γαλλίας Μάικ Τζέιμς

Η ομάδα του Πριγκιπάτου επικράτησε στον τελικό επί της Λε Μαν με 87-83 μόλις ένα 24ωρο μετά το ματς play in με τη Μπαρτσελόνα που της έδωσε την πρόκριση στα Playoffs

Λίγες ώρες μετά την πρόκρισή της στα play-offs της EuroLeague, η Μονακό επικράτησε της Λε Μαν με 87-83 και κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας, πριν τη σειρά με τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου, έχοντας στη διάθεσή της 10 παίκτες διαθέσιμους, κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι, παρόλο που κινδύνεψε στα τελευταία λεπτά.

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι είδε τον Νεμάνια Νέντοβιτς να παίρνει χρόνο συμμετοχής και φάνηκε έτοιμος ενόψει της σειρά των play-offs με τον Ολυμπιακό.

Ο Ντιάλο ήταν ο κορυφαίος για τη Μονακό, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Στράζελ που πέτυχε 19 πόντους, έχοντας 9 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Πολύ σημαντική βοήθεια και από τον Τζέιμς που έβαλε 16π. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χάτζινς με 22 πόντους, ενώ double-double σημείωσε ο Τόμας με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Πλέον η Μονακό στρέφει την προσοχή της στο Game 1 με τον Ολυμπιακό για τα play-offs της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 29-45, 57-64, 83-87

Κλείσιμο

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

