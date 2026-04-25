Η Μονακό κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας πριν τη σειρά με τον Ολυμπιακό στα playoffs της Euroleague
Η ομάδα του Πριγκιπάτου επικράτησε στον τελικό επί της Λε Μαν με 87-83 μόλις ένα 24ωρο μετά το ματς play in με τη Μπαρτσελόνα που της έδωσε την πρόκριση στα Playoffs
Λίγες ώρες μετά την πρόκρισή της στα play-offs της EuroLeague, η Μονακό επικράτησε της Λε Μαν με 87-83 και κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας, πριν τη σειρά με τον Ολυμπιακό.
Η ομάδα του Πριγκιπάτου, έχοντας στη διάθεσή της 10 παίκτες διαθέσιμους, κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι, παρόλο που κινδύνεψε στα τελευταία λεπτά.
Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι είδε τον Νεμάνια Νέντοβιτς να παίρνει χρόνο συμμετοχής και φάνηκε έτοιμος ενόψει της σειρά των play-offs με τον Ολυμπιακό.
Ο Ντιάλο ήταν ο κορυφαίος για τη Μονακό, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Στράζελ που πέτυχε 19 πόντους, έχοντας 9 ασίστ και 2 ριμπάουντ.
Πολύ σημαντική βοήθεια και από τον Τζέιμς που έβαλε 16π. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Χάτζινς με 22 πόντους, ενώ double-double σημείωσε ο Τόμας με 18 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Πλέον η Μονακό στρέφει την προσοχή της στο Game 1 με τον Ολυμπιακό για τα play-offs της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 29-45, 57-64, 83-87
🏆 La Coupe de France 2026 pour la #RocaTeam ! 🇲🇨⭐️— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 25, 2026
🚀 Paris, ASVEL et Nanterre avant Le Mans en finale, un parcours exceptionnel jusqu'au titre 🌟
👏 Bravo à toute l'équipe et au staff, merci à tous pour votre soutien ❤️🔥
Daghe Munegu ! 🇲🇨#RocaTeam #CDFBasket pic.twitter.com/AVCfpmuWeq
