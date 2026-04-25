Καθυστέρησε η έναρξη στο 2ο ημίχρονο των αγώνων της Basket League λόγω... Άρη και Αντετοκούνμπο
Το ημίχρονο του αγώνα Άρης - Πανιώνιος άργησε να τελειώσει και έτσι όλα τα υπόλοιπα ματς της τελευταίας αγωνιστικής είχαν καθυστέρηση έναρξης στο δεύτερο ημίχρονό τους
Πρωτοφανή καθυστέρηση στην έναρξη του δευτέρου ημίχρονου είχε το ματς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena (πάνω από 30 λεπτά), αλλά και σε όλα τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της Basket League.
Ο λόγος που έγινε αυτό είναι πως το ματς του Άρη με τον Πανιώνιο στο Nick Galis Hall (με παρουσία Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκου Γκάλη) άργησε να φτάσει στο ημίχρονο λόγω της παρουσίας Σιάο, Αντετοκούνμπο και Γκάλη και έτσι όλα τα δεύτερα ημίχρονα των αγώνων θα έπρεπε να ξεκινήσουν ταυτόχρονα.
Άλλωστε υπάρχουν πολλά να κρίνονται την τελευταία αγωνιστική, από τις ομάδες που θα υποβιβαστούν μέχρι και την τελική κατάταξη όλων των ομάδων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα