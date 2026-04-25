Άρης: «Τρέλα» για τον Γκάλη στο Παλέ, συνάντηση γιγάντων με Φάνη Χριστοδούλου, βίντεο και φωτογραφίες

Όταν μπήκε στη σάλα ο κόσμος σηκώθηκε και φώναζε «Νίκος Γκάλης οε, οε». Ο Νικ σήκωσε το χέρι και ευχαρίστησε τον κόσμο και εν συνεχεία έχοντας δίπλα του τον Χάρη Παπαγεωργίου κάθισε στη θέση του.

Ο Νίκος Γκάλης συνάντησε και τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Εθνική ομάδα του 1987, τον «Μπέμπη» Φάνη Χριστοδούλου ο οποίος είναι μάνατζερ στον Πανιώνιο και αφού χαιρετήθηκαν τα είπαν σε εγκάρδιο κλίμα.



Οι δύο θρύλοι έκαναν δηλώσεις στην ΕΡΤ. «Τι μόνο εικόνες; Με τον Φάνη ήμασταν οικογένεια. Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ. Το μπάσκετ ξεκίνησε από εμάς νομίζω. Τον Φάνη τον αγαπώ, όπως και όλα τα παιδιά», είπε ο Νίκος Γκάλης.



«Τι να πω για τον Νίκο; Τον έχω στην καρδιά μου. Ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στην Εθνική ομάδα. Να είναι καλά και αυτός και να χαίρεται την οικογένειά του» είπε από την πλευρά του ο Φάνης.









