Άρης: «Τρέλα» για τον Γκάλη στο Παλέ, συνάντηση γιγάντων με Φάνη Χριστοδούλου, βίντεο και φωτογραφίες
Νίκος Γκάλης Άρης Basket League

Άρης: «Τρέλα» για τον Γκάλη στο Παλέ, συνάντηση γιγάντων με Φάνη Χριστοδούλου, βίντεο και φωτογραφίες

Ο Νίκος Γκάλης αποθεώθηκε από τον κόσμο του Άρη κατά την είσοδό του στο γήπεδο - Τι είπε μαζί με τον Φάνη Χριστοδούλου για τα χρόνια της Εθνικής ομάδας

Άρης: «Τρέλα» για τον Γκάλη στο Παλέ, συνάντηση γιγάντων με Φάνη Χριστοδούλου, βίντεο και φωτογραφίες
35 ΣΧΟΛΙΑ

«Τρέλα» για τον Νίκο Γκάλη στο Παλέ. 

Η μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ και ηγέτης του Άρη της δεκαετίας του 80'  αποδέχτηκε την πρόσκληση της ΚΑΕ Άρης και πήγε στο «Αλεξάνδρειο» για να δει τον αγώνα με τον Πανιώνιο. 

Αποθέωση στο Παλέ για τον Νίκο Γκάλη

Αποθέωση στο Παλέ για τον Νίκο Γκάλη


Όταν μπήκε στη σάλα ο κόσμος σηκώθηκε και φώναζε «Νίκος Γκάλης οε, οε». Ο Νικ σήκωσε το χέρι και ευχαρίστησε τον κόσμο και εν συνεχεία έχοντας δίπλα του τον Χάρη Παπαγεωργίου κάθισε στη θέση του. 

Ο Νίκος Γκάλης συνάντησε και τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Εθνική ομάδα του 1987, τον «Μπέμπη» Φάνη Χριστοδούλου ο οποίος είναι μάνατζερ στον Πανιώνιο και αφού χαιρετήθηκαν τα είπαν σε εγκάρδιο κλίμα. 

Οι δύο θρύλοι έκαναν δηλώσεις στην ΕΡΤ.  «Τι μόνο εικόνες; Με τον Φάνη ήμασταν οικογένεια. Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ. Το μπάσκετ ξεκίνησε από εμάς  νομίζω. Τον Φάνη τον αγαπώ, όπως και όλα τα παιδιά», είπε ο Νίκος Γκάλης.

«Τι να πω για τον Νίκο; Τον έχω στην καρδιά μου. Ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στην Εθνική ομάδα. Να είναι καλά και αυτός και να χαίρεται την οικογένειά του» είπε από την πλευρά του ο Φάνης. 



35 ΣΧΟΛΙΑ

