Άρης: «Τρέλα» για τον Γκάλη στο Παλέ, συνάντηση γιγάντων με Φάνη Χριστοδούλου, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Νίκος Γκάλης αποθεώθηκε από τον κόσμο του Άρη κατά την είσοδό του στο γήπεδο - Τι είπε μαζί με τον Φάνη Χριστοδούλου για τα χρόνια της Εθνικής ομάδας
«Τρέλα» για τον Νίκο Γκάλη στο Παλέ.
Ο Νίκος Γκάλης συνάντησε και τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Εθνική ομάδα του 1987, τον «Μπέμπη» Φάνη Χριστοδούλου ο οποίος είναι μάνατζερ στον Πανιώνιο και αφού χαιρετήθηκαν τα είπαν σε εγκάρδιο κλίμα.
Οι δύο θρύλοι έκαναν δηλώσεις στην ΕΡΤ. «Τι μόνο εικόνες; Με τον Φάνη ήμασταν οικογένεια. Εδώ είναι η ιστορία του μπάσκετ. Το μπάσκετ ξεκίνησε από εμάς νομίζω. Τον Φάνη τον αγαπώ, όπως και όλα τα παιδιά», είπε ο Νίκος Γκάλης.
«Τι να πω για τον Νίκο; Τον έχω στην καρδιά μου. Ζήσαμε τα καλύτερά μας χρόνια στην Εθνική ομάδα. Να είναι καλά και αυτός και να χαίρεται την οικογένειά του» είπε από την πλευρά του ο Φάνης.
