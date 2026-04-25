Επικό σύνθημα στο Αλεξάνδρειο για τον Αντετοκούνμπο: «Ρε Γιάννη τελείωνε με το NBA φτάνει, έλα να πάρουμε πρωτάθλημα με Άρη», βίντεο
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Άρης Basket League NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Άρη και του ζήτησαν να αφήσει το NBA για να πάρει πρωτάθλημα με την ομάδα τους

Να αφήσει το NBA και να επιστρέψει στην Ελλάδα για να κερδίσει πρωτάθλημα με την ομάδα τους ζήτησαν από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι οπαδοί του Άρη

Ο σταρ του NBA έκανε την εμφάνισή του στο «Αλεξάνδρειο» για να δει τον αγώνα του Άρη με τον Πανιώνιο για την Stoiximan Basket League και αφού αποθεώθηκε έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδών της ομάδας της Θεσσαλονίκης. 

«Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη άντε τελείωνε με το ΝΒΑ φτάνει, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το ΝΒΑ φτάνει. Βαλέ μυαλό καλό μου παλικάρι και έλα να πάρουμε πρωτάθλημα στον Άρη» φώναζαν οι οπαδοί του Άρη. 

Ο Γιάννης μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε ενθουσιασμένος: «Δεν περίμενα αυτή την υποδοχή, είναι απίστευτο».



Κλείσιμο
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης