Επικό σύνθημα στο Αλεξάνδρειο για τον Αντετοκούνμπο: «Ρε Γιάννη τελείωνε με το NBA φτάνει, έλα να πάρουμε πρωτάθλημα με Άρη», βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθεώθηκε από τους οπαδούς του Άρη και του ζήτησαν να αφήσει το NBA για να πάρει πρωτάθλημα με την ομάδα τους
Ο σταρ του NBA έκανε την εμφάνισή του στο «Αλεξάνδρειο» για να δει τον αγώνα του Άρη με τον Πανιώνιο για την Stoiximan Basket League και αφού αποθεώθηκε έγινε σύνθημα στα χείλη των οπαδών της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
«Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη άντε τελείωνε με το ΝΒΑ φτάνει, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το ΝΒΑ φτάνει. Βαλέ μυαλό καλό μου παλικάρι και έλα να πάρουμε πρωτάθλημα στον Άρη» φώναζαν οι οπαδοί του Άρη.
Ο Γιάννης μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε ενθουσιασμένος: «Δεν περίμενα αυτή την υποδοχή, είναι απίστευτο».
