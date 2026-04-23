Η θέση σου στο Final Four της EuroLeague σε περιμένει. Πώς; Διαβάζεις τη συνέχεια και… φεύγεις για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης με δύο ΔΙΠΛΑ εισιτήρια!
Ναδάλ, Κουρτουά έπαιξαν διπλό στο τένις στο Μπερναμπέου με τους Σίνερ, Μπέλιγχαμ και με... διαιτητή τον Φλορεντίνο Πέρεθ, βίντεο
Το Σαντιάγκο Μπερναμπέου μεταμορφώθηκε σε κορτ για τένις για τις ανάγκες του Madrid Open και το εγκαινίασαν οι αστέρες του παγκόσμιου αθλητισμού
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Ράφα Ναδάλ πήρε μαζί του τον Τιμπό Κουρτουά και έπαιξαν διπλό με τον Γιανίκ Σίνερ ο οποίος είχε παρτενέρ τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.
Οι δύο τενίστες και οι δύο ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης έκαναν... ποδαρικό στο γήπεδο τένις του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» παρουσία και του Φλορεντίνο Πέρεθ.
Sinner e Bellingham stanno paleggiando con Nadal e Courtouis al Bernabeu.— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) April 23, 2026
Il giudice di sedia è Florentino Perez.
Non è AI pic.twitter.com/BU1Iu7IdIW
Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης είδε τον αγώνα και μάλιστα κάθισε και στην καρέκλα του διαιτητή! Ο Πέρεθ μετά τον αγώνα χάρισε μια φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στον Γιανίκ Σίνερ.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αυτό που εντυπωσίασε στον αγώνα ήταν ο Κουρτουά. Ο Ράφα Ναδάλ θυμίζουμε είναι δηλωμένος φαν της Ρεάλ Μαδρίτης και είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία να παίξει έναν αγώνα τένις στο Μπερναμπέου με τον Φέντερερ.
Παρούσα στο διπλό ήταν και η Ίγκα Σβιόντεκ.
Jannik Sinner with Jude Bellingham, Linda Caicedo, Rafa Nadal, Thibaut Courtois and Iga Swiatek!— jannik sinner files (@jannik_files) April 23, 2026
The multiverse be like... 😂 pic.twitter.com/yNc65K5q4D
Bellingham, Nadal, Courtois & Sinner playing tennis at the Bernabeu with Florentino Perez watching.— TC (@totalcristiano) April 23, 2026
This is AI in real life. 😂🤍 pic.twitter.com/XYZEbjxOd5
😅 Meanwhile at the Bernabéu…— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 23, 2026
Tennis match: Sinner and Bellingham vs. Rafa Nadal and Courtois.
With Florentino Pérez watching. @AlvarodeGrado pic.twitter.com/0gzhUO3K9k
Jannik Sinner chatting with Jude Bellingham! 🎾⚽— jannik sinner files (@jannik_files) April 23, 2026
🎥 Mutua Madrid Open pic.twitter.com/AELHBRrFz1
Jannik Sinner and Jude Bellingham yapping at the Santiago Bernabéu! 😭🫂 pic.twitter.com/KaYyXrjVAd— janniksin archive (@sinnervideos) April 23, 2026
Jannik Sinner was presented with a Real Madrid shirt of Linda Caicedo and took photos with the president Florentino Pérez! 🫂 pic.twitter.com/kAZtY9U3s9— janniksin archive (@sinnervideos) April 23, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr