Ναδάλ, Κουρτουά έπαιξαν διπλό στο τένις στο Μπερναμπέου με τους Σίνερ, Μπέλιγχαμ και με... διαιτητή τον Φλορεντίνο Πέρεθ, βίντεο
Το Σαντιάγκο Μπερναμπέου μεταμορφώθηκε σε κορτ για τένις για τις ανάγκες του Madrid Open και το εγκαινίασαν οι αστέρες του παγκόσμιου αθλητισμού

Το Σαντιάγκο Μπερναμπέου μεταμορφώθηκε σε κορτ τένις για τις ανάγκες του Madrid Open το οποίο ξεκίνησε στην πρωτεύουσα της Ισπανίας και το... εγκαινίασαν τέσσερις αστέρες του παγκόσμιου αθλητισμού. 



Ο Ράφα Ναδάλ πήρε μαζί του τον Τιμπό Κουρτουά και έπαιξαν διπλό με τον Γιανίκ Σίνερ ο οποίος είχε παρτενέρ τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. 
Οι δύο τενίστες και οι δύο ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης έκαναν... ποδαρικό στο γήπεδο τένις του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» παρουσία και του Φλορεντίνο Πέρεθ. 


Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης είδε τον αγώνα και μάλιστα κάθισε και στην καρέκλα του διαιτητή! Ο Πέρεθ μετά τον αγώνα χάρισε μια φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης στον Γιανίκ Σίνερ. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αυτό που εντυπωσίασε στον αγώνα ήταν ο Κουρτουά. Ο Ράφα Ναδάλ θυμίζουμε είναι δηλωμένος φαν της Ρεάλ Μαδρίτης και είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία να παίξει έναν αγώνα τένις στο Μπερναμπέου με τον Φέντερερ. 

Παρούσα στο διπλό ήταν και η Ίγκα Σβιόντεκ.

Ποτέ δεν είναι αργά να το δούμε... 
