Η θέση σου στο Final Four της EuroLeague σε περιμένει. Πώς; Διαβάζεις τη συνέχεια και… φεύγεις για το κορυφαίο μπασκετικό τριήμερο της Ευρώπης με δύο ΔΙΠΛΑ εισιτήρια!
Κύπελλο Ιταλίας: Ο 21χρονος Μότα με 4 αποκρούσεις πέναλτι οδήγησε τη Λάτσιο στον τελικό, 2-1 την Αταλάντα, δείτε τα γκολ
Κύπελλο Ιταλίας: Ο 21χρονος Μότα με 4 αποκρούσεις πέναλτι οδήγησε τη Λάτσιο στον τελικό, 2-1 την Αταλάντα, δείτε τα γκολ
H Λάτσιο θα αντιμετωπίσει στο "Olimpico" της Ρώμης την Ίντερ στον μεγάλο τελικό της 13ης Μαΐου
Ένας... απίθανος 21χρονος, ο Εντοάρντο Μότα, που αποκτήθηκε από τη Ρετζιάνα στις 27 Ιανουαρίου αντί 1,2 εκατ. ευρώ, είναι ο νέος «ήρωας» της Λάτσιο, καθώς πραγματοποίησε 4 αποκρούσεις (!) στη διαδικασία των πέναλτι, χάρισε στην ομάδα του τη νίκη με 2-1 επί της Αταλάντα στη «ρώσικη ρουλέτα» (1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση) κι οδήγησε τους «λατσιάλι» στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας.
Εκεί η Λάτσιο θα αντιμετωπίσει στο «σπίτι» της, στο "Olimpico" της Ρώμης την Ίντερ στον μεγάλο τελικό της 13ης Μαΐου για το "Coppa d'Italia" και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το 8ο τρόπαιο της Ιστορίας της και πρώτο μετά το 2019.
Μετά το 2-2 στον πρώτο αγώνα στη Ρώμη, η Λάτσιο άνοιξε το σκορ στο 84' με τον Ρομανιόλι, όμως η Αταλάντα απάντησε αμέσως με το τέρμα του Πάσαλιτς στο 86' κι οδήγησε τον αγώνα στην παράταση κι από εκεί στα πέναλτι. Στη μάχη απ' την άσπρη βούλα, ο Μότα απέκρουσε σερί τις εκτελέσεις των Σκαμάκα, Τζαπακόστα, Πάσαλιτς και Ντε Κετελάρε και οι «λατσιάλι» μετά από 7 χρόνια επέστρεψαν τον τελικό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Coppa Italia (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης) έχουν ως εξής:
Ίντερ-Κόμο 3-2 (0-0)
Αταλάντα-Λάτσιο 1-2 πέν. /1-1 κ.δ. και παρ. (2-2)
Εκεί η Λάτσιο θα αντιμετωπίσει στο «σπίτι» της, στο "Olimpico" της Ρώμης την Ίντερ στον μεγάλο τελικό της 13ης Μαΐου για το "Coppa d'Italia" και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το 8ο τρόπαιο της Ιστορίας της και πρώτο μετά το 2019.
Μετά το 2-2 στον πρώτο αγώνα στη Ρώμη, η Λάτσιο άνοιξε το σκορ στο 84' με τον Ρομανιόλι, όμως η Αταλάντα απάντησε αμέσως με το τέρμα του Πάσαλιτς στο 86' κι οδήγησε τον αγώνα στην παράταση κι από εκεί στα πέναλτι. Στη μάχη απ' την άσπρη βούλα, ο Μότα απέκρουσε σερί τις εκτελέσεις των Σκαμάκα, Τζαπακόστα, Πάσαλιτς και Ντε Κετελάρε και οι «λατσιάλι» μετά από 7 χρόνια επέστρεψαν τον τελικό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων ρεβάνς για την ημιτελική φάση του Coppa Italia (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης) έχουν ως εξής:
Ίντερ-Κόμο 3-2 (0-0)
Αταλάντα-Λάτσιο 1-2 πέν. /1-1 κ.δ. και παρ. (2-2)
