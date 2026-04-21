Madrid Open: Προκρίθηκε χωρίς αγώνα στον 2ο γύρο η Σάκκαρη
Η απόσυρση της  Εκατερίνα Αλεξαντρόβα άλλαξε τα δεδομένα για τη Μαρία Σάκκαρη στο Masters της Μαδρίτης

Μετά την απόσυρση της Εκατερίνα Αλεξαντρόβα η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε άνευ αγώνος στον 2ο γύρο του Madrid Open που ξεκίνησε σήμερα (Τρίτη, 21/4) στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. 

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πήρε την θέση της Ρωσίδας στο ταμπλό και θα παίξει στον 2ο γύρο με την Καρολίνα Πλίσκοβα ή παίκτρια από τα προκριματικά. 

Εάν βρεθεί στον 3ο γύρο θα αγωνιστεί με την Ελίζν Μέρτενς ή την Άλεξ Ιάλα ενώ στον 4ο γύρο αντίπαλός της θα είναι η 
 Mαγκνταλένα Φρεχ. 

Στο μονοπάτι της Μαρίας Σάκκαρη είναι το Νο2 του ταμπλό Έλενα Ριμπάκινα με την οποία μπορεί η Ελληνίδα να παίξει στον προημιτελικό. 

Θυμίζουμε πριν από την απόσυρση της Αλεξαντρόβα η Σάκκαρη θα έκανε πρεμιέρα (1ος γύρος) με την Τζάνις Τζεν.
