ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της

Παρουσία του υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση παρουσιάστηκε η μεγάλη διεθνής διοργάνωση και τα περάσματά της στη Στερεά Ελλάδα – Φάνης Σπανός: Μεγάλη ευκαιρία προβολής, ανάπτυξης και ενίσχυσης της εικόνας της Στερεάς Ελλάδας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό





Παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού, του Δημάρχου Λαμιέων Πανουργιά Παπαϊωάννου, καθώς και Δημάρχων της Στερεάς που συνδέονται άμεσα με τη φετινή διαδρομή, υπογραμμίστηκε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν συμμετέχει φέτος περιφερειακά ή συμβολικά, αλλά βρίσκεται στον πυρήνα της διοργάνωσης, καθώς συνδέεται άμεσα με τρεις αγωνιστικές ημέρες του φετινού Γύρου.







Η Λαμία θα φιλοξενήσει και μία δωρεάν συναυλία της Ανδρομάχης, στον τερματισμό στις 5μ.μ στο Parking του Εκθεσιακού Κέντρου



Συγκεκριμένα, η Στερεά Ελλάδα έχει παρουσία:







Σημεία Αγωνιστικού Ενδιαφέροντος



Χλμ. 0 – Εθνική Οδός Λαμίας–Καρπενησίου (Επίσημη Εκκίνηση)

• Χλμ. 39,53 – Ταρζάν (ΚΟΜ 2ης κατηγορίας)

• Χλμ. 51,5 – Ρεντίνα (ΚΟΜ 3ης κατηγορίας)

• Χλμ. 89,62 – Καλλιφώνι (1ο Σπριντ Ευθείας)

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέδειξε, μέσα από τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, τον ενισχυμένο και ουσιαστικό ρόλο της φετινής παρουσίας της στη μεγαλύτερη ετήσια διεθνή αθλητική διοργάνωση της χώρας.Παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού, του Δημάρχου Λαμιέων Πανουργιά Παπαϊωάννου, καθώς και Δημάρχων της Στερεάς που συνδέονται άμεσα με τη φετινή διαδρομή, υπογραμμίστηκε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν συμμετέχει φέτος περιφερειακά ή συμβολικά, αλλά βρίσκεται στον πυρήνα της διοργάνωσης, καθώς συνδέεται άμεσα με τρεις αγωνιστικές ημέρες του φετινού Γύρου.Στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου βρέθηκε η Λαμία, η οποία αποκτά και φέτος κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση, φιλοξενώντας τον τερματισμό του 3ου ετάπ. Όπως τονίστηκε, η πόλη έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει την «καρδιά» μεγάλων διεθνών αθλητικών γεγονότων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ράλλυ Ακρόπολις, ενώ συνολικά η Στερεά Ελλάδα έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με τη φιλοξενία απαιτητικών και υψηλής προβολής αθλητικών διοργανώσεων.Η Λαμία θα φιλοξενήσει και μία δωρεάν συναυλία της Ανδρομάχης, στον τερματισμό στις 5μ.μ στο Parking του Εκθεσιακού Κέντρου.Συγκεκριμένα, η Στερεά Ελλάδα έχει παρουσία στο 2ο ετάπ (7 Μαΐου), Καρπενήσι - Λάρισα (157,6 χλμ.) — Σημεία Αγωνιστικού Ενδιαφέροντος: Χλμ. 0 – Εθνική Οδός Λαμίας–Καρπενησίου (Επίσημη Εκκίνηση) • Χλμ. 13,4 – Τυμφρηστός (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας) • Χλμ. 39,53 – Ταρζάν (ΚΟΜ 2ης κατηγορίας) • Χλμ. 51,5 – Ρεντίνα (ΚΟΜ 3ης κατηγορίας) • Χλμ. 89,62 – Καλλιφώνι (1ο Σπριντ Ευθείας)

• Χλμ. 101,8 – Καρδίτσα (2ο Σπριντ Ευθείας)

• Χλμ. 131,05 – Συκιές (Avance Mile)

• Χλμ. 157,5 – Λάρισα (Τερματισμός)



στο 3ο ετάπ (8 Μαΐου), Βόλος - Λαμία (207,0 χλμ.)



Σημεία Αγωνιστικού Ενδιαφέροντος



Χλμ. 0 – Γέφυρα Βρύχωνα (Επίσημη Εκκίνηση)

• Χλμ. 12,87 – Αγ. Γεώργιος (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας)

• Χλμ. 61,64 – Χάνια (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας)

• Χλμ. 124,76 – Βόλος (1ο Σπριντ Ευθείας)

• Χλμ. 154,13 – Ανάβρα (ΚΟΜ 2ης κατηγορίας)

• Χλμ. 187,1 – Δομοκός (Avance Mile)

• Χλμ. 207,3 – Λαμία (Τερματισμός)



και στο 4ο ετάπ (9 Μαΐου), Αταλάντη - Πάρνηθα (180,9 χλμ.)



Σημεία Αγωνιστικού Ενδιαφέροντος



Χλμ. 0 – Σκάλα (Επίσημη Εκκίνηση Αταλάντη)

• Χλμ. 72,55 – Αλίαρτος (1ο Σπριντ Ευθείας)

• Χλμ. 93,48 – Θήβα (2ο Σπριντ Ευθείας)

• Χλμ. 128,51 – Πύλη (Avance Mile)

• Χλμ. 137,46 – Φυλή (ΚΟΜ 2ης κατηγορίας)

• Χλμ. 179,8 – Καζίνο (ΚΟΜ 1ης κατηγορίας)

• Χλμ. 180,9 – Πάρνηθα (Τερματισμός)

Η φετινή έκδοση του ΔΕΗ Tour of Hellas, που θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026, επιστρέφει για 5η χρονιά πιο ισχυρή, πιο εξωστρεφής και με ακόμη μεγαλύτερη θεσμική και τηλεοπτική υποστήριξη.



Τη διοργάνωση υποστηρίζει το Υπουργείο Αθλητισμού, με την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.



Για πρώτη φορά, ο αγώνας θα μεταδίδεται καθημερινά με 150 λεπτά ζωντανής μετάδοσης από την ΕΡΤ2, ενώ ολόκληρος ο αγώνας θα είναι διαθέσιμος και μέσω ERTFLIX, προσφέροντας αυξημένη προβολή στις πόλεις και τις Περιφέρειες της διαδρομής. Παράλληλα, η διοργάνωση συγκεντρώνει ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον, με τα αιτήματα για live μεταδόσεις από το εξωτερικό να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 15.



Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης δήλωσε σχετικά:

«Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 αποτελεί μια μεγάλη διεθνή αθλητική διοργάνωση που ξεπερνά τα στενά όρια του αγωνιστικού σκέλους. Είναι ένα εθνικό γεγονός με αθλητικό, κοινωνικό, τουριστικό και οικονομικό αποτύπωμα, που ενώνει Περιφέρειες, Δήμους και τοπικές κοινωνίες. Η Στερεά Ελλάδα έχει φέτος ιδιαίτερα ενισχυμένο ρόλο, καθώς είναι παρούσα σε τρία ετάπ του αγώνα, αποδεικνύοντας στην πράξη πόσο καθοριστική είναι η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επιτυχία μεγάλων διεθνών διοργανώσεων. Η Λαμία και συνολικά η Περιφέρεια επιβεβαιώνουν ότι μπορούν να σταθούν με επιτυχία στο ύψος σύνθετων και απαιτητικών διοργανώσεων, με ποιότητα, σχέδιο και ουσιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες».



Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός τόνισε:

«Επενδύουμε με συνέπεια σε διοργανώσεις που αναδεικνύουν κάθε γωνιά του τόπου μας, ενισχύουν την Περιφερειακή οικονομία και μεταφέρουν εικόνες και μηνύματα της Στερεάς Ελλάδας στη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο ΔΕΗ Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας.



Φέτος, η παρουσία της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα δυναμική, καθώς συνδεόμαστε άμεσα με 3 ετάπ του αγώνα: από την αφετηρία στο Καρπενήσι, τον τερματισμό στη Λαμία και τη διαδρομή που περνά από την Αταλάντη, την Αλίαρτο και τη Θήβα. Διαδρομές που αναδεικνύουν το φυσικό κάλλος, την ιστορία και την ταυτότητα της Στερεάς Ελλάδας. Παράλληλα, προωθούμε το ποδήλατο ως ασφαλές, οικονομικό και οικολογικό μέσο, αλλά και τον αθλητισμό ως καθημερινή στάση ζωής για όλους».



Ο Δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαϊωάννου (τερματισμός, 3ου ετάπ) ανέφερε:

«Η καρδιά της διεθνούς ποδηλασίας χτυπά φέτος στο κέντρο της Ρούμελης, προσφέροντας στους δημότες μας και τους επισκέπτες την ευκαιρία να βιώσουν από κοντά μια μοναδική εμπειρία στο Δήμο μας. Ο ΔΕΗ Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026 αποτελεί ένα σπουδαίο διεθνές αθλητικό γεγονός, που αναδεικνύει τη χώρα μας στον παγκόσμιο ποδηλατικό χάρτη, προβάλλοντας αξίες όπως η ευγενής άμιλλα, η βιώσιμη μετακίνηση και ο αθλητικός τουρισμός.



Ως Δήμος Λαμιέων επενδύουμε στον αθλητισμό και προωθούμε τη βιώσιμη κινητικότητα, εμπνέοντας μικρούς και μεγάλους, αλλά και προβάλλοντας, παράλληλα, την πλούσια παράδοση και τα ιστορικά τοπόσημα της περιοχής μας.



Καλώ όλους τους συμπολίτες μας να στηρίξουν αυτή τη σημαντική προσπάθεια και να συμβάλουν, με τον ενθουσιασμό και τη συμμετοχή τους, στη δημιουργία μιας ζωντανής και φιλόξενης ατμόσφαιρας για τους αθλητές και τους επισκέπτες.



Εύχομαι καλή επιτυχία στη διοργάνωση και σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες!».



Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Χρήστος Κακαβάς (εκκίνηση 2ου ετάπ) δήλωσε:

«Το Καρπενήσι έχει βαθιά σχέση με τον αθλητισμό και η συμμετοχή του στο 2ο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την ταυτότητα. Η φιλοξενία του με αφετηρία την πόλη μας, αποτελεί για εμάς μια μοναδική ευκαιρία να προβάλλουμε το σπάνιο φυσικό περιβάλλον και την αυθεντική φιλοξενία της Ευρυτανικής γης σε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως».



Ο Δήμαρχος Λοκρών Θανάσης Ζεκεντές (εκκίνηση Αταλάντη, 4ο ετάπ) σημείωσε:

«Η Αταλάντη αποκτά φέτος κομβικό ρόλο με την εκκίνηση του 4ου ετάπ και η συμμετοχή αυτή εντάσσεται σε μια συνολική ενίσχυση της Στερεάς Ελλάδας στον φετινό Γύρο. Η διοργάνωση δίνει διεθνή προβολή στις περιοχές μας, κινητοποιεί τις τοπικές κοινωνίες και αναδεικνύει ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί να έχει ουσιαστική συμμετοχή σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις».



Ο Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων Γιώργος Αραπίτσας (ενδιάμεσο σπριντ) σημείωσε: «Χαίρομαι που ο Δήμος μας συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση! Το σπριντ των αθλητών του ΔΕΗ Tour Of Hellas δίνει τη δυνατότητα στους δημότες μας να απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα έξω από την πόρτα τους. Εχουμε προγραμματίσει events που θα πλαισιώσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή και θα είμαστε παρόντες! Σας ευχαριστούμε».



Ο Αντιδήμαρχος Θηβαίων (ενδιάμεσο σπριντ), Παναγιώτης Νίκας, επισήμανε:

«Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 είναι ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, το οποίο περνά για τρίτη χρονιά από την πόλη της Θήβας. Γνωρίζω καλά τα στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ο Δήμος Θηβαίων αποτελεί μέρος αυτής της μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση, που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα».



Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Πελεκάνος, υπογράμμισε:

«Η σημασία αυτού του σπουδαίου αθλητικού γεγονότος συνεπάγεται πολύ μεγάλη ευθύνη, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας. Πρόκειται για ένα άθλημα ανοιχτού δρόμου, από τα πλέον απαιτητικά ως προς την ασφαλή διεξαγωγή του. Είμαστε, όμως, εδώ με εμπειρία από πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες, με γνώση των απαιτήσεων και των απρόοπτων που μπορεί να προκύψουν, και είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι. Σε στενή συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή, θα διασφαλίσουμε την άρτια και ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης».



Η εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, Μαριάνθη Ντούβα ανέφερε: «Εκ μέρους του Προέδρου DR Αντώνιου Αυγερινού θα ήθελα να πω ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας στη διοργάνωση του ΔΕΗ Tour Of Hellas. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέτος έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να είμαστε μέρος σε δράσεις που ενισχύουν μαζί με τον αθλητισμό και τις αξίες του. Τα στελέχη μας θα είναι παρόντα και έτοιμα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καθ όλη τη διάρκεια του Αγώνα. »



O Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αθλητισμού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Ηλίας Καλτσάς: «Ευχαριστώ πολύ και την Οργανωτική Επιτροπή Cycling Greece και τους Δημάρχους των περιοχών μας για την άρτια προετοιμασία. Πάμε να κάνουμε έναν άριστο Αγώνα»



Παρών στη Συνέντευξη Τύπου ήταν ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιώργος Κοτρωνιάς, ενώ παρέστη και εκπρόσωπος του Βουλευτή Φθιώτιδας, Χρήστου Σταϊκούρα, κ. Γιάννης Πατσούρας.



Ο Παύλος Παπαδόπουλος, πρόεδρος της Cycling Greece αναφέρθηκε στη σταθερή στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού και ευχαρίστησε τους παριστάμενους Δημάρχους.



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου επισημάνθηκε ακόμη ότι ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 δεν αφορά μόνο τις πόλεις εκκίνησης και τερματισμού, αλλά και τα σημεία περάσματος και τα ενδιάμεσα sprint, τα οποία ενισχύουν τη σύνδεση του αγώνα με περισσότερες τοπικές κοινωνίες και διευρύνουν το αποτύπωμα της διοργάνωσης σε όλη τη διαδρομή.



Η φετινή παρουσία της Στερεάς Ελλάδας σε τρία ετάπ αποτυπώνει με σαφήνεια ότι η Περιφέρεια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη θέση στον χάρτη της διοργάνωσης.



Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά ότι εξελίσσεται σε έναν σταθερό διεθνή θεσμό για τη χώρα, με αυξανόμενη απήχηση, ενισχυμένη τηλεοπτική παρουσία και ισχυρή συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης.



Στο πλαίσιο αυτό, η Στερεά Ελλάδα και η Λαμία ετοιμάζονται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια διοργάνωση που προβάλλει την Ελλάδα, ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και στέλνει ένα σύγχρονο μήνυμα εξωστρέφειας, συνεργασίας και ανάπτυξης.



Να σημειωθεί ότι την Κυριακή, 19 Απριλίου στην Πρόδρομη Δράση που έγινε στην κεντρική Πλατεία της Λαμίας με τη συμμετοχή παιδιών και πολιτών της πόλης, η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία!



Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές και τις ψυχαγωγικές δράσεις που είχε ετοιμάσει η ομάδα των Παράλληλων Εκδηλώσεων της Cycling Greece δίνοντας ραντεβού για τις 8 Μαίου, στον τερματισμό της Λαμίας για το συναρπαστικό finish των 120 κορυφαίων αθλητών ποδηλατών!



Αναλυτικό Πρόγραμμα Αγώνα/ Mini Side Events & ΔΕΗ Fan Zones Δευτέρα 4 Μαΐου | Ιωάννινα



Έναρξη Παράλληλων Εκδηλώσεων: Πλατεία Μαβίλη (10:00-14:30 – 17:00-19:00)

Τρίτη 5 Μαΐου | Ιωάννινα



17:30: Επίσημη Παρουσίαση Ομάδων (Λίμνη Ιωαννίνων)

ΔΕΗ ΔΕΗ Fan Zone: Πλατεία Μαβίλη (10:00-17:00)

Τετάρτη 6 Μαΐου | 1ο ΕΤΑΠ: Ιωάννινα - Αγρίνιο (171,6 χλμ.)



Mini Side Event Ιωάννινα – Πλ. Μαβίλη (10:00-12:00)

10:30 – 11:40: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

11:50: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 15:46 – 16:08: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Αγρίνιο - Κεντρική Πλατεία (10:00-16:00)

Πέμπτη 7 Μαΐου | 2ο ΕΤΑΠ: Καρπενήσι - Λάρισα (157,6 χλμ.)



11:20 – 12:30: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Καρπενήσι – Κεντρική Πλατεία (10:00-13:00)

12:40: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 16:18 – 16:39: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Λάρισα - Κεντρική Πλατεία Σάπκα (10:00-16:30)

Παρασκευή 8 Μαΐου | 3ο ΕΤΑΠ: Βόλος - Λαμία (207,0 χλμ.)



09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Βόλος –Παραλία Μνημείο Ηρώων Εθνικής Ανεξαρτησίας (09:00-12:30)

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 16:15 – 16:51: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Λαμία - Parking Εκθεσιακού Κέντρου (10:00-17:30)

Σάββατο 9 Μαΐου | 4ο ΕΤΑΠ: Αταλάντη - Πάρνηθα (180,9 χλμ.)



10:05 – 11:15: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Αταλάντη-Κεντρική Πλατεία (09:30-12:00)

11:25: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 15:49 – 16:16: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Πάρνηθα - Τελεφερίκ (10:30-17:00)

Κυριακή 10 Μαΐου | 5ο ΕΤΑΠ: Πειραιάς - Πλατεία Συντάγματος (146,5 χλμ.)



(Τερματισμός σε κυκλική διαδρομή 3 γύρων στο κέντρο της Αθήνας)



09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Ακτή Μουτσοπούλου/Πασαλιμάνι (09:30-11:00)

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 13:52 – 14:11: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Αθήνα - Πλατεία Συντάγματος (10:30-15:30)