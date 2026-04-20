Νικολό Ζανιόλο: Θύμα διάρρηξης ο άσος της Ουντινέζε που ξέσπασε στο Instagram
Ο 26χρονος μέσος, που αγωνίζεται δανεικός στην ομάδα της βόρειας Ιταλίας από την Γαλατάσαραϊ, έλειπε από το σπίτι μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους
Η Ουντινέζε έχασε το βράδυ του Σαββάτου από την Πάρμα με τους ποδοσφαιριστές να έχουν ρεπό την Κυριακή, ωστόσο η επιλογή του Νικολό Ζανιόλο για μια κοντινή απόδραση με τη σύζυγό του Σάρα και τους δύο γιος του Τομάζο (4 ετών) Λεονάρντο (6 μηνών) δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε.
Ο 26χρονος μέσος επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Ούντινε ανακάλυψε ότι είχε πέσει θύμα διάρρηξης με τους κλέφτες προφανώς να γνωρίζουν ότι η οικογένεια απουσίαζε από το σπίτι.
Η διάρρηξη έγινε γνωστή μετά το ποστάρισμα του διεθνούς ποδοσφιαριστή ο οποίος ξέσπασε μέσω Instagram γράφοντας:
«Προς τους δειλούς που απόψε τόλμησαν να μπουν στο σπίτι μου στην Ούντινε, γνωρίζοντας ότι δεν ήμουν εκεί — μακάρι να ήμουν — θέλω να σας πω ότι σας πήγε πολύ άσχημα. Αν θέλατε μερικές τσάντες, μπορούσατε απλώς να μου το ζητήσετε και θα σας τις χάριζα».
Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ζανιόλο αναγκάζεται να ασχοληθεί με κλοπές ή διαρρήξεις. Την εποχή που έπαιζε στη Ρόμα, έκλεψαν από τη μητέρα του το αυτοκίνητο και ένα ρολόι, ενώ πριν από μερικά χρόνια, στη Σπέτσια, μπήκαν διαρρήκτες στο οικογενειακό τους καπνοπωλείο.
Nicolo Zaniolo: "Udine’deki evime bu gece, evde olabileceğim bir saatte girmeye cesaret eden korkaklara söylüyorum: Çok şanssızdınız. Eğer bir çanta falan isteseydiniz, sadece istemeniz yeterliydi, size hediye ederdim!!— Le Marca Sports (@lemarcaspors_) April 20, 2026
Ben evde değildim! Keşke olsaydım." pic.twitter.com/eqvqXFbbc1
