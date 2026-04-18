ΠΑΟΚ: Νέο πρόβλημα με Γιακουμάκη ο οποίος δεν παίζει κόντρα στην ΑΕΚ
Ο Έλληνας επιθετικός στην τελευταία προπόνηση ένιωσε ενοχλήσει και δεν ταξίδεψε στην Αθήνα με την υπόλοιπη ομάδα

Δεν πρόλαβε να χαρεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου την επιστροφή (στις προπονήσεις) των Κένι, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς και ένα άλλο πρόβλημα προέκυψε για τον Ρουμάνο τεχνικό λίγες ώρες πριν το καθοριστικό ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Στην τελευταία προπόνηση των ασπρόμαυρων ο Γιώργος Γιακουμάκης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής και το επόμενο διήμερο θα γίνει γνωστό το μέγεθος του προβλήματος και το κατά πόσο θα υπολογίζεται για τον τελικό του Κυπέλλου.



Αυτή η απουσία φέρνει τον Γερεμέγιεφ ως φαβορί για την κορυφή της επίθεσης (με εναλλακτική τον Μύθου) ενώ υπενθυμίζουμε ότι εκτός είναι και ο Κιρίλ Ντεσπόντφο που θα υποβληθεί σε επέμβαση στο δάχτυλο του ποδιού του.

Όσον αφορά τους Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι, όλοι προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, αλλά με τον ΠΑΟΚ  να μην ανακοινώνει αποστολή προφανώς και θα μάθουμε την τελευταία στιγμή το αν υπολογίζονται για τον «τελικό» με την ΑΕΚ ή όχι.
Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

