100% ελληνική παραγωγή, 5 ήπειροι εξαγωγές: Η εναλλακτική διαδρομή της ΜΕΓΑ.
ΠΑΟΚ: Νέο πρόβλημα με Γιακουμάκη ο οποίος δεν παίζει κόντρα στην ΑΕΚ
Ο Έλληνας επιθετικός στην τελευταία προπόνηση ένιωσε ενοχλήσει και δεν ταξίδεψε στην Αθήνα με την υπόλοιπη ομάδα
Δεν πρόλαβε να χαρεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου την επιστροφή (στις προπονήσεις) των Κένι, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς και ένα άλλο πρόβλημα προέκυψε για τον Ρουμάνο τεχνικό λίγες ώρες πριν το καθοριστικό ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Στην τελευταία προπόνηση των ασπρόμαυρων ο Γιώργος Γιακουμάκης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αποστολής και το επόμενο διήμερο θα γίνει γνωστό το μέγεθος του προβλήματος και το κατά πόσο θα υπολογίζεται για τον τελικό του Κυπέλλου.
Αυτή η απουσία φέρνει τον Γερεμέγιεφ ως φαβορί για την κορυφή της επίθεσης (με εναλλακτική τον Μύθου) ενώ υπενθυμίζουμε ότι εκτός είναι και ο Κιρίλ Ντεσπόντφο που θα υποβληθεί σε επέμβαση στο δάχτυλο του ποδιού του.
Όσον αφορά τους Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι, όλοι προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, αλλά με τον ΠΑΟΚ να μην ανακοινώνει αποστολή προφανώς και θα μάθουμε την τελευταία στιγμή το αν υπολογίζονται για τον «τελικό» με την ΑΕΚ ή όχι.
#TrainingReport Έτοιμοι για Αθήνα. #training #news #PAOK #OurWay— PAOK FC (@PAOK_FC) April 18, 2026
