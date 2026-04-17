Ο προπονητής του Στρασβούργου πανηγύρισε στα McDonald's την πρόκριση επί της Μάιντς στα ημιτελικά του Conference League
Ο Γκάρι Ο'Νιλ δεν χάλασε το χατίρι και φωτογραφήθηκε με τους πελάτες που τον εντόπισαν την ώρα που έδινε την παραγγελία του
Έναν πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο, βρήκε ο Γκάρι Ο'Νιλ, για να γιορτάσει την τεράστια πρόκτηση του Στρασβούργου επί της Μάιντς, στα ημιτελικά του Conference League, με το ευρύ 4-0 και μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου.
Ο 42χρονος τεχνικός, αντί για να επισκεφτεί κάποιο ακριβό και ήσυχο εστιατόριο, αποφάσισε να απολαύσει ένα γεύμα στα... McDonald's, κεντρίζοντας πάνω του τα βλέμματα όλων των πελατών, που δεν πίστευαν στα μάτια τους, αυτό που έβλεπαν.
Ο Ο'Νιλ, έγινε αντιληπτός την ώρα που έδινε την παραγγελία του, με τους πελάτες να τον φωτογραφίζουν και να τον βιντεοσκοπούν, γεμάτοι έκπληξη.
Ένας οπαδός, ντυμένος με ένα μπλε κασκόλ του Στρασβούργου, διέκοψε την παραγγελία του Ο’Νιλ για να ζητήσει μια σέλφι, και ο τεχνικός του Στρασβούργου ήταν πολύ πρόθυμος να του κάνει το χατίρι.
Άλλοι στο εστιατόριο χτυπούσαν τα τραπέζια τους σε ένδειξη εκτίμησης για την ποδοσφαιρική βραδιά που τους χάρισε.
Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου, με τα σχόλια να πέφτουν βροχή. Ένας φίλαθλος έγραψε: «Ήθελε πραγματικά αυτό το Big Mac!»
Ένας άλλος δημοσίευσε: «Ο Μικρός ΜακΚίκεν και το Big Mac μετά την πρόκριση στα ημιτελικά».
Ένας τρίτος απάντησε: «Δακρύζω».
Και ένας τέταρτος οπαδός σχολίασε: «Ναι, τον θαυμάζω απόλυτα...».
Gary O’Neil living his best life in Strasbourg! Spotted last night enjoying a McDonald’s with fans after taking Racing to their first-ever European semi-final 👏👏 (@Mesli_Dounia) pic.twitter.com/WcCJmH2eYI— Matt Spiro (@mattspiro) April 17, 2026
