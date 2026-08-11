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Ζελένσκι: Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά της Ζαπορίζια
ΚΟΣΜΟΣ
Βόρεια Κορέα Βαλλιστικοί Πύραυλοι Ουκρανία Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ζελένσκι: Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά της Ζαπορίζια

Τουλάχιστον έξι νεκροί και 109 τραυματίες

Ζελένσκι: Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά της Ζαπορίζια
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους για να πλήξει την πόλη της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια της νύκτας.

«Η πόλη χτυπήθηκε από βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους, ρωσικούς πυραύλους Zircon και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Χ καταγγέλλοντας μία «βάναυση επίθεση» σχεδιασμένη για να προκαλέσει τις μέγιστες ζημίες.

Η πόλη της Ζαπορίζια, η οποία αριθμούσε 700.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, έγινε στόχος μαζικού βομβαρδισμού με τουλάχιστον έξι νεκρούς και 109 τραυματίες, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ.

Η Βόρεια Κορέα είναι σύμμαχος της Ρωσίας και οι σχέσεις τους έχουν ενισχυθεί μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Μόσχα και Πιονγκγιάνγκ συνδέονται από το 2024 με αμυντική συμφωνία και χιλιάδες βορειοκορεάτες στρατιώτες συμμετείχαν στις μάχες κατά των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Κουρσκ κατά την περίοδο 2024-2025.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως κατηγορήσει την Ρωσία ότι χρησιμοποιεί όπλα βορειοκορεατικής κατασκευής.
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