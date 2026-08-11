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Καρδίτσα: Φυλάκιση 8 ετών στον 17χρονο για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου
ΕΛΛΑΔΑ
Καρδίτσα Δολοφονία Φονικό Ανήλικοι

Καρδίτσα: Φυλάκιση 8 ετών στον 17χρονο για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

Αθώος ο  16χρονος που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία - Το φονικό είχε αποκαλυφθεί τον περασμένο Μάρτιο

Καρδίτσα: Φυλάκιση 8 ετών στον 17χρονο για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου
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Οχτώ χρόνια φυλάκισης επέβαλε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στον 17χρονο που κατηγορούνταν για τη δολοφονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση του γνωστού τραγουδιστή της Καρδίτσας, Γιώργου Τσιτόγλου.

Παράλληλα όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το δικαστήριο έπειτα από πρόταση της Εισαγγελέως, έκρινε αθώο τον 16χρονο που αντιμετώπιζε το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Να σημειωθεί ότι η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Η δολοφονία του τραγουδιστή

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής Γιώργος Τσιτόγλου βρέθηκε μαχαιρωμένος το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου, στην περιοχή Καμινάδες της Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν σε κατοικία, όπου τον επισκέφθηκαν δύο νεαρά άτομα. Για λόγους που διερευνήθηκαν από τις Αρχές, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός. Η κατάσταση ξέφυγε και ο τραγουδιστής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Μετά το αιματηρό περιστατικό, οι δύο νεαροί απομακρύνθηκαν από το σημείο, ενώ βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για τις έρευνες των Αρχών και την ταυτοποίησή τους.
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