Conference League: Ράγιο Βαγιεκάνο - Στρασμπούρ και Κρίσταλ Πάλας - Σαχτάρ οι ημιτελικοί, δείτε τα γκολ
Η Ράγιο άφησε εκτός συνέχειας την ΑΕΚ και θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό την Στρασμπούρ που έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Μάιντς - Πρόκριση παρά την ήττα με 2-1 στη Φλωρντία για την Κρίσταλ Πάλας και παίζει με την Σαχτάρ που άφησε εύκολα εκτός την Άλκμααρ
Το θρίλερ της Allwyn Arena δεν είχε happy end για την ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο που είδε και την τελευταία του εκπρόσωπο να αποχαιρετά τα Ευρωπαϊκά κύπελλα και δη το Conference League.
H Ένωση αν και ισοφάρισε στις αρχές του Β' ημιχρόνου το σκορ της ήττας της με 3-0 στη Μαδρίτη, αλλά μια στιγμή αδράνειας στο 60' έφερε το 3-1 με τον Παλαθόν το οποίο δεν άλλαξε ως το φινάλε.
Αντίπαλος της ισπανικής ομάδας στα ημιτελικά θα είναι η Στρασμπούρ η οποία αν και είχε χάσει με 2-0 από τη Μάιντς στη Γερμανία, διέλυσε την αντίπαλο της με 4-0.
Η Κρίσταλ Πάλας έχοντας κερδίσει με 3-0 τη Φιορεντίνα στο Λονδίνο, άνοιξε νωρίς το σκορ στο Αρτέμιο Φράνκι (17') και μετά χαλάρωσε με τους Ιταλούς να παίρνουν μία νίκη γοήτρου.
Εύκολη πρόκριση και για την Σαχτάρ, καθώς μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα προηγήθηκε στο 58' στην έδρα της Άλκμααρ και διαχειρίστηκε εύκολα το προβάδισμα της μέχρι το τελικό 2-2.
Άλκμααρ (Ολλανδία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 2-2 (73΄ Γένσεν, 80΄ Σιν - 58΄ Άλισον, 83΄ Μεϊρέγες)
Πρώτος αγώνας 0-3: Προκρίθηκε η Σαχτάρ με συνολικό σκορ 5-2
Φιορεντίνα (Ιταλία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 2-1 (30' πεν. Γκούντμουσον, 53' Εντούρ - 17' Σάρ)
Πρώτος αγώνας 0-3: Πέρασε η Κρίσταλ Πάλας με συνολικό σκορ 4-2
ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 3-1 (13', 51' Ζίνι, 36' [πεν. Μαρίν - 60' Παλαθόν)
Πρώτος αγώνας 0-3: Πέρασε η Βαγιεκάνο με συνολικό σκορ 4-3
Στρασμπούρ (Γαλλία)-Μάιντς (Γερμανία) 4-0 (26' Νάνασι, 35' Ουαταρά, 66' Ενσίσο, 74΄Εμεγκά)
Πρώτος αγώνας 0-2: Πέρασε η Στρασμπούρ με συνολικό σκορ 4-2
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) - Στρασμπούρ (Γαλλία)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)
Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία)
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
