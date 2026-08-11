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Η καταδίωξη που δίχασε τη Φινλανδία: Όχημα της αστυνομίας «έκλεισε» και έριξε σε χαντάκι έναν 15χρονο με μηχανή, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Καταδίωξη Φινλανδία Μηχανή Ανήλικος Αστυνομία

Η καταδίωξη που δίχασε τη Φινλανδία: Όχημα της αστυνομίας «έκλεισε» και έριξε σε χαντάκι έναν 15χρονο με μηχανή, δείτε βίντεο

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε διπλή έρευνα: αφενός για τη στάση των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στην καταδίωξη και αφετέρου για τη στάση του 15χρονου

Η καταδίωξη που δίχασε τη Φινλανδία: Όχημα της αστυνομίας «έκλεισε» και έριξε σε χαντάκι έναν 15χρονο με μηχανή, δείτε βίντεο
139 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλη συζήτηση για τη στάση και τη χρήση βίας από την αστυνομία στη Φινλανδία προκάλεσε βίντεο από την καταδίωξη 15χρονου με μηχανή από αστυνομικό όχημα με συμβατικές πινακίδες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από την καταδίωξη που σημειώθηκε στην περιοχή Τουούσουλα, κοντά στο Ελσίνκι, φαίνεται το όχημα της αστυνομίας να καταδιώκει τον 15χρονο, να τον «κλείνει» και να τον ρίχνει σε ένα χαντάκι.

Τη μανούβρα του αστυνομικού οχήματος και την πτώση στο χαντάκι κατέγραψε, επίσης, και κάμερα στη μηχανή του 15χρονου.



Αν και οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 15χρονος υπέστη κατάγματα στα χέρια, η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, κάνει λόγο μόνο για τραύματα από τα οποία δεν απειλείται η ζωή του ανήλικου.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε διπλή έρευνα: αφενός για τη στάση των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στην καταδίωξη και αφετέρου για τη στάση του 15χρονου.

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Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν την έκπληξη τους για το περιστατικό λέγοντας «είναι περίεργο το πώς κινήθήκε έτσι η αστυνομία».

Στη Φινλανδία, όπως σημειώνουν τοπικά μέσα, είναι σύνηθες 15χρονοι να κάνουν αυτοσχέδιους αγώνες με τέτοιες μηχανές όπως αυτή που οδηγούσε ο ανήλικος στο επίμαχο περιστατικό, προκαλώντας την υποβολή καταγγελιών ειδικά για τον θόρυβο που παράγουν.
139 ΣΧΟΛΙΑ

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