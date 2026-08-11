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Η καταδίωξη που δίχασε τη Φινλανδία: Όχημα της αστυνομίας «έκλεισε» και έριξε σε χαντάκι έναν 15χρονο με μηχανή, δείτε βίντεο
Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε διπλή έρευνα: αφενός για τη στάση των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στην καταδίωξη και αφετέρου για τη στάση του 15χρονου
Όπως φαίνεται στο βίντεο από την καταδίωξη που σημειώθηκε στην περιοχή Τουούσουλα, κοντά στο Ελσίνκι, φαίνεται το όχημα της αστυνομίας να καταδιώκει τον 15χρονο, να τον «κλείνει» και να τον ρίχνει σε ένα χαντάκι.
Τη μανούβρα του αστυνομικού οχήματος και την πτώση στο χαντάκι κατέγραψε, επίσης, και κάμερα στη μηχανή του 15χρονου.
Fiński policjant stracił do rowu 15-latka bez uprawnień, jadącego motorowerem bez tablic. Nastolatek uczestniczył w zlocie motorowerowym i próbował uciekać przed policją.— Andrzej Łapa (@andrzej_lapa) August 10, 2026
Nastolatek jest podejrzewany o rażące zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i prowadzenie bez uprawnień.… pic.twitter.com/RiX9RMu29j
Αν και οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 15χρονος υπέστη κατάγματα στα χέρια, η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, κάνει λόγο μόνο για τραύματα από τα οποία δεν απειλείται η ζωή του ανήλικου.
Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε διπλή έρευνα: αφενός για τη στάση των αστυνομικών που ενεπλάκησαν στην καταδίωξη και αφετέρου για τη στάση του 15χρονου.
Hyvä video Enduro Eemeliltä ja näin on! 👌🏻 Suomen poliisin prioriteetit on liian pitkään ollut vääriin kohteisiin. Murhat ja raiskaukset kasaantuu, mutta ylinopeutta moottoripyörällä ja linnaan. Tässä on totuus Oulun poliisille myös, että liki 80 % mopoilijoista akseli Oulu -… https://t.co/3nGvl0NcPa pic.twitter.com/bhOaB6NzAe— Jacob S. Hawas Päivärinta (@jacobhawas) August 10, 2026
Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν την έκπληξη τους για το περιστατικό λέγοντας «είναι περίεργο το πώς κινήθήκε έτσι η αστυνομία».
Στη Φινλανδία, όπως σημειώνουν τοπικά μέσα, είναι σύνηθες 15χρονοι να κάνουν αυτοσχέδιους αγώνες με τέτοιες μηχανές όπως αυτή που οδηγούσε ο ανήλικος στο επίμαχο περιστατικό, προκαλώντας την υποβολή καταγγελιών ειδικά για τον θόρυβο που παράγουν.
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