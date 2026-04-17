Εθνική Σαουδικής Αραβίας: Απολύθηκε ο Ρενάρ, άνοιξε ο δρόμος για τον Δώνη
Τέλος ο Ερβέ Ρενάρ από την εθνική Σαουδικής Αραβίας και ο Γιώργος Δώνης υπογράφει και ετοιμάζεται για το Παγκόσμιο Κύπελλο
Ο Γιώργος Δώνης φαίνεται ότι θα γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής -μετά τον Αλκέτα Παναγούλια- που θα μετάσχει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η Σαουδική Αραβία απέλυσε τον Ερβέ Ρενάρ, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Γάλλος τεχνικός με δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, και όλα δείχνουν ότι αντικαταστάτης του θα είναι ο 57χρονος Έλληνας προπονητής, ο οποίος εργάζεται στην Αλ Χαλίτζ και διαθέτει αρκετή εμπειρία από το ποδόσφαιρο της αραβικής χώρας, έχοντας εργαστεί παλιότερα στην Αλ Χιλάλ και από το 2021 στις Αλ Γουέντα, Αλ Φατέχ και Αλ Χαλίτζ.
«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο... Η Σαουδική Αραβία έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο επτά φορές, τις δύο φορές μαζί μου. Και υπάρχει μόνο ένας προπονητής που έχει περάσει από τα προκριματικά και το Παγκόσμιο Κύπελλο, και αυτός είμαι εγώ, το 2022. Τουλάχιστον θα υπάρχει αυτή η υπερηφάνεια» δήλωσε στο AFP ο Ρενάρ, ο οποίος θήτευσε στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας από το 2019 ως το 2023, για να επιστρέψει στα τέλη του 2024 και να την οδηγήσει εκ νέου στην πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ.
Η Σαουδική Αραβία έχει κληρωθεί στον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη, την Ισπανία και το Πράσινο Ακρωτήρι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα