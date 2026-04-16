Γιώργος Δώνης: Αναλαμβάνει την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και πάει Μουντιάλ
Ο έμπειρος τεχνικός θα είναι η ελληνική παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 καθώς έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας

Τυπικές είναι οι λεπτομέρειες που απομένουν προκειμένου ο Γιώργος Δώνης να υπογράψει με την Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας και να αναλάβει τον πάγκο της Εθνικής, ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Έλληνας τεχνικός, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό όλων, κάνοντας εξαιρετική δουλειά στον πάγκο της Αλ Καλίτζ, στην οποία βρίσκεται από το 2024.

Ο 56χρονος προπονητής, συμφώνησε σε όλα προφορικά και το μόνο που απομένει είναι οι τελικές υπογραφές, προκειμένου να αναλάβει και επίσημα τα «Πράσινα Γεράκια» στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Η πλούσια εμπειρία του σε ομάδες της Μέσης Ανατολής (Αλ-Ουέντα, Αλ-Φατέχ, Αλ-Χιλάλ και Σαρτζά), έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του.
