Γιώργος Δώνης: Αναλαμβάνει την Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και πάει Μουντιάλ
Ο έμπειρος τεχνικός θα είναι η ελληνική παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 καθώς έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας
Τυπικές είναι οι λεπτομέρειες που απομένουν προκειμένου ο Γιώργος Δώνης να υπογράψει με την Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας και να αναλάβει τον πάγκο της Εθνικής, ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το ερχόμενο καλοκαίρι.
Ο Έλληνας τεχνικός, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό όλων, κάνοντας εξαιρετική δουλειά στον πάγκο της Αλ Καλίτζ, στην οποία βρίσκεται από το 2024.
Ο 56χρονος προπονητής, συμφώνησε σε όλα προφορικά και το μόνο που απομένει είναι οι τελικές υπογραφές, προκειμένου να αναλάβει και επίσημα τα «Πράσινα Γεράκια» στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026.
Η πλούσια εμπειρία του σε ομάδες της Μέσης Ανατολής (Αλ-Ουέντα, Αλ-Φατέχ, Αλ-Χιλάλ και Σαρτζά), έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του.
DONIS TO SAUDI NT… GETTING CLOSER 🇸🇦— All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) April 16, 2026
Agreement reached on most details between the Saudi FA and Al-Khaleej coach Georgios Donis.
Only small things left — bonuses and incentives. pic.twitter.com/XqGXHksbQP
