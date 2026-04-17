Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Εφές και τους άλλους αγώνες της Euroleague
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Παναθηναϊκός-Εφές και τους άλλους αγώνες της Euroleague
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων
Παρασκευή σήμερα (17/4) και μενού των αθλητικών μεταδόσεων περιστρέφεται γύρω από το μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό σε πρώτο πλάνο.
Στις 19:30 (Cosmote Sport 1) υπάρχει για τη Serie A το ενδιαφέρον ματς της Σασουόλο με την Κόμο, ενώ μισή ώρα μετά (20:00, Novasports Start) ακολουθεί το Ζαλγκίρις - Παρί που ενδιαφέρει άμεσα στον Παναθηναϊκό.
Οι «πράσινοι» υποδέχονται στις 21:15 (Novasports Prime) την Αναντολού Εφές και θέλουν μόνο νίκη για να έχουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.
Στις 19:30 (Cosmote Sport 1) υπάρχει για τη Serie A το ενδιαφέρον ματς της Σασουόλο με την Κόμο, ενώ μισή ώρα μετά (20:00, Novasports Start) ακολουθεί το Ζαλγκίρις - Παρί που ενδιαφέρει άμεσα στον Παναθηναϊκό.
Οι «πράσινοι» υποδέχονται στις 21:15 (Novasports Prime) την Αναντολού Εφές και θέλουν μόνο νίκη για να έχουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη
- 12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 13:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη
- 14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 14:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Ρουέν
- 15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Μπριζ UEFA Youth League
- 15:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη
- 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 16:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Ρουέν
- 18:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη
- 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο
- 18:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν
- 19:30 Novasports 2HD Έλβερσμπεργκ – Καρλσρούη Bundesliga 2
- 19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σασουόλο – Κόμο Serie A
- 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Youth League
- 20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί Euroleague
- 20:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη
- 20:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν
- 20:30 Novasports 5HD Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
- 21:00 Novasports Extra 3 Ντουμπάι – Βαλένθια Euroleague
- 21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές Euroleague
- 21:30 Novasports Extra 2 Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Ρασίνγκ Σανταντέρ Β΄Ισπανίας
- 21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
- 21:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Κολωνία Bundesliga
- 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Κάλιαρι Serie A
- 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκμπερν – Κόβεντρι EFL Championship
- 22:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ρίο Άβε – Άβες Liga Portugal
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα