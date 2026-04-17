Βαθμολογία UEFA: Εκτός δεκάδας η Ελλάδα, η θέση που ξεκινάει από τη νέα σεζόν
Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός της ΑΕΚ έριξε οριστικά ταφόπλακα στις ελπίδες της Ελλάδας για είσοδο στην πρώτη δεκάδα της UEFA, με την Τσεχία να διατηρεί ακέραιο το προβάδισμα.

Η ΑΕΚ πάλεψε, αλλά η βαριά ήττα με 3-0 στη Μαδρίτη αποδείχθηκε καταδικαστική. Παρά τη νίκη με 3-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση αποχαιρέτησε το Conference League και μαζί της η Ελλάδα τις ελπίδες της για είσοδο στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA.

Με αυτόν τον τρόπο η χώρα μας τερμάτισε στην 11η θέση, όμως η νέα σεζόν θα βρει να κάνει διαφορετική εκκίνηση. Συγκεκριμένα η Ελλάδα θα ξεκινήσει από τη 12η θέση του country ranking, καθώς την 11η θέση θα πάρει η Πολωνία.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ο πρωταθλητής δεν θα συμμετάσχει απευθείας στη League Phase του Champions League, αλλά θα βρεθεί στα play-offs από το μονοπάτι των πρωταθλητών.

Από την πλευρά του ο δεύτερος θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο τρίτος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, ενώ ο Κυπελλούχος θα βρεθεί στα play-offs του Europa League.

Η θέση της Ελλάδας στο ranking της UEFA από τη νέα σεζόν:

9. Τουρκία 46.375 – 1.200 βαθμοί
10. Τσεχία 43.025 – 1.200 βαθμοί
11. Πολωνία 42.125 – 0 βαθμοί
12.Ελλάδα 42.012 – 0 βαθμοί
13. Δανία 34.306 – 0 βαθμοί

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

