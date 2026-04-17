Βαθμολογία UEFA: Εκτός δεκάδας η Ελλάδα, η θέση που ξεκινάει από τη νέα σεζόν
Ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός της ΑΕΚ έριξε οριστικά ταφόπλακα στις ελπίδες της Ελλάδας για είσοδο στην πρώτη δεκάδα της UEFA, με την Τσεχία να διατηρεί ακέραιο το προβάδισμα.
Η ΑΕΚ πάλεψε, αλλά η βαριά ήττα με 3-0 στη Μαδρίτη αποδείχθηκε καταδικαστική. Παρά τη νίκη με 3-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση αποχαιρέτησε το Conference League και μαζί της η Ελλάδα τις ελπίδες της για είσοδο στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA.
Με αυτόν τον τρόπο η χώρα μας τερμάτισε στην 11η θέση, όμως η νέα σεζόν θα βρει να κάνει διαφορετική εκκίνηση. Συγκεκριμένα η Ελλάδα θα ξεκινήσει από τη 12η θέση του country ranking, καθώς την 11η θέση θα πάρει η Πολωνία.
Με βάση αυτά τα δεδομένα ο πρωταθλητής δεν θα συμμετάσχει απευθείας στη League Phase του Champions League, αλλά θα βρεθεί στα play-offs από το μονοπάτι των πρωταθλητών.
Από την πλευρά του ο δεύτερος θα βρεθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο τρίτος στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, ενώ ο Κυπελλούχος θα βρεθεί στα play-offs του Europa League.
Η θέση της Ελλάδας στο ranking της UEFA από τη νέα σεζόν:
9. Τουρκία 46.375 – 1.200 βαθμοί
10. Τσεχία 43.025 – 1.200 βαθμοί
11. Πολωνία 42.125 – 0 βαθμοί
12.Ελλάδα 42.012 – 0 βαθμοί
13. Δανία 34.306 – 0 βαθμοί
gazzetta.gr
