Ντράγκαν Σάκοτα: «Η τύχη μας έφερε στον δύσκολο δρόμο και τα καταφέραμε»
Μετά από τη συγκλονιστική αναμέτρηση με τη Μπανταλόνα και την τεράστια πρόκριση της ΑΕΚ στο Final 4, του Basketball Champions League, ο Ντράγκαν Σάκοτα μόνο υπερηφάνεια και ικανοποίηση θα μπορούσε να νιώθει για τους παίκτες του.

Αρχικά αναφέρθηκε στη μεγάλη νίκη με 72-67, λέγοντας: «Εννοείται ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το πιστέψαμε, είναι καλή ομάδα. Πιστεύω είναι μεγάλη επιτυχία να είμαστε δύο φορές στο Final 4. Μας πόνεσε η ήττα, γιατί έπαιξε πολύ καλά η Μπανταλόνα. Αλλά εδώ τώρα μαζευτήκαμε για να τα δώσουμε όλα και πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι».

Για την αποθέωση του κόσμου: «Εντάξει, η αγάπη υπάρχει μεταξύ μας».

Για τις δύο τελευταίες άμυνες που έκριναν το παιχνίδι τόνισε πως: «Είναι στιγμές που αν περνάς μπροστά με έναν πόντο, είναι θέμα να παίξεις καλή άμυνα. Αυτό ήταν».

Για το αν ήταν η Μπανταλόνα η πιο δύσκολη αντίπαλος, ο Σέρβος τεχνικός παραδέχτηκε πως: «Εννοείται. Σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε Μπανταλόνα. Μάλλον, η τύχη μας έφερε στο δύσκολο δρόμο και το κάναμε».

Τέλος, σε ερώτηση για την κατάκτηση της κούπας, αρκέστηκε απλά να πει: «Εντάξει, θα δούμε...».

