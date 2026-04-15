Ντράγκαν Σάκοτα: «Η τύχη μας έφερε στον δύσκολο δρόμο και τα καταφέραμε»
Ντράγκαν Σάκοτα: «Η τύχη μας έφερε στον δύσκολο δρόμο και τα καταφέραμε»
Απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του, έμεινε ο Σέρβος τεχνικός, που δεν ήθελε σε καμία περίπτωση αντίπαλο τη Μπανταλόνα
Μετά από τη συγκλονιστική αναμέτρηση με τη Μπανταλόνα και την τεράστια πρόκριση της ΑΕΚ στο Final 4, του Basketball Champions League, ο Ντράγκαν Σάκοτα μόνο υπερηφάνεια και ικανοποίηση θα μπορούσε να νιώθει για τους παίκτες του.
Αρχικά αναφέρθηκε στη μεγάλη νίκη με 72-67, λέγοντας: «Εννοείται ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το πιστέψαμε, είναι καλή ομάδα. Πιστεύω είναι μεγάλη επιτυχία να είμαστε δύο φορές στο Final 4. Μας πόνεσε η ήττα, γιατί έπαιξε πολύ καλά η Μπανταλόνα. Αλλά εδώ τώρα μαζευτήκαμε για να τα δώσουμε όλα και πιστεύω ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι».
Για την αποθέωση του κόσμου: «Εντάξει, η αγάπη υπάρχει μεταξύ μας».
Για τις δύο τελευταίες άμυνες που έκριναν το παιχνίδι τόνισε πως: «Είναι στιγμές που αν περνάς μπροστά με έναν πόντο, είναι θέμα να παίξεις καλή άμυνα. Αυτό ήταν».
Για το αν ήταν η Μπανταλόνα η πιο δύσκολη αντίπαλος, ο Σέρβος τεχνικός παραδέχτηκε πως: «Εννοείται. Σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε Μπανταλόνα. Μάλλον, η τύχη μας έφερε στο δύσκολο δρόμο και το κάναμε».
Τέλος, σε ερώτηση για την κατάκτηση της κούπας, αρκέστηκε απλά να πει: «Εντάξει, θα δούμε...».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
