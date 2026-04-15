ΑΕΚ: Για 4η φορά σε Final Four

Η ΑΕΚ έκανε το back to back στο Basketball Champions League καθώς προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Final Four κερδίζοντας την Μπανταλόνα στο Game 3 και για 4η συνολικά στην ιστορία της.

Μάλιστα μετράει και μία κατάκτηση, όταν και «σήκωσε» το τρόπαιο το 2018 στο Final Four του ΟΑΚΑ, ενώ θα επιχειρήσει στη Βαρκελώνη να στεφθεί Κυπελλούχος για 2η φορά στην 10ετή ιστορία του BCL.

Συγκεκριμένα η Ένωση σκαρφάλωσε στην κορυφή της Ευρώπης το 2018, τερμάτισε 2η το 2020 ενώ πέρυσι στη SUNEL Arena βρέθηκε στην 3η θέση.