Euroleague: Παραμένουν οι 20 ομάδες και το ίδιο format και τη σεζόν 2026-27
SPORTS
Euroleague Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Με 20 ομάδες και 38 αγωνιστικές θα διεξαχθεί και τη σεζόν 2026-27 η Euroleague

Αυτό αποφάσισε το ΔΣ της Euroleague που συνεδρίασε την Τρίτη 14 Απριλίου. Η φημολογία για αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 δεν επιβεβαιώθηκε, ούτε φυσικά και οι δύο όμιλοι. 

Όλα αυτά θα συζητηθούν μέσα στον Απρίλιο στη συνάντηση που θα γίνει με τους εκπροσώπους του NBA Europe αφού όπως όλα δείχνουν από τη σεζόν 2027-28 το NBA θα συνεργαστεί με τη Euroleague. 

Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι η σύνθεση της 20άδας τη νέα σεζόν. Η Φενέρ και η Ρεάλ δεν έχουν υπογράψει νέα συμβόλαια.  Φυσικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν εγγυημένα συμβόλαια.

Η Βιλερμπάν δύσκολα θα συνεχίσει στη νέα Euroleague.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

