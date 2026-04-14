Euroleague: Παραμένουν οι 20 ομάδες και το ίδιο format και τη σεζόν 2026-27
Euroleague: Παραμένουν οι 20 ομάδες και το ίδιο format και τη σεζόν 2026-27
Το ΔΣ της Euroleague αποφάσισε να έχουμε και πάλι πρωτάθλημα 38 αγωνιστικών
Με 20 ομάδες και 38 αγωνιστικές θα διεξαχθεί και τη σεζόν 2026-27 η Euroleague.
Αυτό αποφάσισε το ΔΣ της Euroleague που συνεδρίασε την Τρίτη 14 Απριλίου. Η φημολογία για αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 δεν επιβεβαιώθηκε, ούτε φυσικά και οι δύο όμιλοι.
Όλα αυτά θα συζητηθούν μέσα στον Απρίλιο στη συνάντηση που θα γίνει με τους εκπροσώπους του NBA Europe αφού όπως όλα δείχνουν από τη σεζόν 2027-28 το NBA θα συνεργαστεί με τη Euroleague.
Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι η σύνθεση της 20άδας τη νέα σεζόν. Η Φενέρ και η Ρεάλ δεν έχουν υπογράψει νέα συμβόλαια. Φυσικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν εγγυημένα συμβόλαια.
Η Βιλερμπάν δύσκολα θα συνεχίσει στη νέα Euroleague.
Αυτό αποφάσισε το ΔΣ της Euroleague που συνεδρίασε την Τρίτη 14 Απριλίου. Η φημολογία για αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 δεν επιβεβαιώθηκε, ούτε φυσικά και οι δύο όμιλοι.
Όλα αυτά θα συζητηθούν μέσα στον Απρίλιο στη συνάντηση που θα γίνει με τους εκπροσώπους του NBA Europe αφού όπως όλα δείχνουν από τη σεζόν 2027-28 το NBA θα συνεργαστεί με τη Euroleague.
Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι η σύνθεση της 20άδας τη νέα σεζόν. Η Φενέρ και η Ρεάλ δεν έχουν υπογράψει νέα συμβόλαια. Φυσικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν εγγυημένα συμβόλαια.
Η Βιλερμπάν δύσκολα θα συνεχίσει στη νέα Euroleague.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα