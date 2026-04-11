Αρτέτα για την ήττα της Άρσεναλ από την Μπόρνμουθ: Ήταν μπουνιά στο πρόσωπο αλλά σημασία έχει πως θα αντιδράσουμε, βίντεο
Ο Μικέλ Αρτέτα δήλωσε πάντως αισιόδοξος ότι η Άρσεναλ μπορεί να κερδίσει την Premier League και το Champions League
Η Άρσεναλ ηττήθηκε στην έδρα της με 2-1 από την Μπόρνμουθ και είναι πλέον στο +9 από την Σίτι η οποία έχει δύο αγώνες λιγότερους.
Στην Αγγλία και σ' όλη την Ευρώπη άρχισαν τα σενάρια για το πως θα χάσει αυτό το σίγουρο πρωτάθλημα η Άρσεναλ αλλά ο προπονητής της, Μικέλ Αρτέτα, αν και σοκαρισμένος από την ήττα δηλώνει αισιόδοξος ότι η ομάδα του μπορεί να κερδίσει την Premier League και το Champions League.
«Είναι απογοητευτικό. Ήταν μπουνιά στο πρόσωπο, αλλά τώρα έχει σημασία ο τρόπος που θα αντιδράσουμε. Η Μπόρνμουθ είναι μια ομάδα που δεν έχει χάσει εδώ και έντεκα αγώνες για κάποιον λόγο, έκαναν πολλά σωστά. Εμείς από την άλλη κάναμε πάρα πολλά λάθη σήμερα ακόμα και σε βασικό επίπεδο.
Αυτά συμβαίνουν όμως στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να μας πονάει, οφείλουμε να το δεχτούμε. Πρέπει τώρα να σηκώσουμε ξανά κεφάλι και να παλέψουμε. Είναι μεγάλη αυτή η εβδομάδα. Παίζονται πολλά. Είμαστε ακόμα σε καλή θέση για να κατακτήσουμε την Premier League και το Champions League» είπε μεταξύ άλλων ο Βάσκος τεχνικός.
🗣️ Mikel Arteta: “It's a big punch in the face and it's about how we react now.” 😤🥊 pic.twitter.com/qFdeVyvsNG— DailyAFC (@DailyAFC) April 11, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα