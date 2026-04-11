Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Premier League: Διπλό της Μπόρνμουθ στο Λονδίνο και... φωτιά στο πρωτάθλημα, 2-1 την Άρσεναλ, δείτε τα γκολ
Premier League: Διπλό της Μπόρνμουθ στο Λονδίνο και... φωτιά στο πρωτάθλημα, 2-1 την Άρσεναλ, δείτε τα γκολ
H Άρσεναλ είναι πρώτη και στο +9 από την Σίτι αλλά οι Πολίτες έχουν δύο αγώνες λιγότερους
Η Άρσεναλ επιβεβαίωσε πως δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, καθώς υπέστη εντός έδρας ήττα-σοκ, 2-1, από την Μπόρνμουθ και παραμένει μεν στο +9 (70-61) από τη Μάντσεστερ Σίτι στη βαθμολογία της Premier League, όμως έχει δύο ματς περισσότερα και την επόμενη εβδομάδα πάει στο Etihad...
Τα Κεράσια πάγωσαν το Emirates στο 17’, όταν ο Κρουπί άνοιξε το σκορ από κοντά μετά από κακή απομάκρυνση της άμυνας των Λονδρέζων σε μπαλιά του Τρουφέρ από τα αριστερά. Η απάντηση από πλευράς Λονδρέζων ήρθε στο 35’, όταν ο Γιόκερες ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του για χέρι του Κρίστι. Θα περίμενε κανείς πως η εξέλιξη αυτή θα έδινε ώθηση στους Κανονιέρηδες για να φτάσουν στην ολική ανατροπή, ωστόσο αυτό δεν συνέβη.
Στο 65’, ο Γιόκερες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ, με την Μπόρνμουθ να επιφυλάσσει περαιτέρω δυσάρεστες εκπλήξεις στους πρωτοπόρους, καθώς στο 74’ ο Σκοτ πάτησε περιοχή και τελείωσε ιδανικά τη φάση, δίνοντας νέο προβάδισμα στην ομάδα του!
Η Άρσεναλ πίεσε προσπαθώντας να γλιτώσει έστω τον βαθμό αλλά δεν είχε τύχη, με αποτέλεσμα να αγχώνεται πλέον περισσότερο στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, παρά τη μεγάλη διαφορά που έχει, για την ώρα, από τη Σίτι.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τα Κεράσια πάγωσαν το Emirates στο 17’, όταν ο Κρουπί άνοιξε το σκορ από κοντά μετά από κακή απομάκρυνση της άμυνας των Λονδρέζων σε μπαλιά του Τρουφέρ από τα αριστερά. Η απάντηση από πλευράς Λονδρέζων ήρθε στο 35’, όταν ο Γιόκερες ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του για χέρι του Κρίστι. Θα περίμενε κανείς πως η εξέλιξη αυτή θα έδινε ώθηση στους Κανονιέρηδες για να φτάσουν στην ολική ανατροπή, ωστόσο αυτό δεν συνέβη.
Στο 65’, ο Γιόκερες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ, με την Μπόρνμουθ να επιφυλάσσει περαιτέρω δυσάρεστες εκπλήξεις στους πρωτοπόρους, καθώς στο 74’ ο Σκοτ πάτησε περιοχή και τελείωσε ιδανικά τη φάση, δίνοντας νέο προβάδισμα στην ομάδα του!
Η Άρσεναλ πίεσε προσπαθώντας να γλιτώσει έστω τον βαθμό αλλά δεν είχε τύχη, με αποτέλεσμα να αγχώνεται πλέον περισσότερο στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, παρά τη μεγάλη διαφορά που έχει, για την ώρα, από τη Σίτι.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα