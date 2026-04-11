Premier League: Προλαβαίνει να χάσει το πρωτάθλημα η Άρσεναλ; - Το πρόγραμμα και η ημέρα του μεγάλου ντέρμπι με την Σίτι
Η Άρσεναλ είναι στο +9 από την Σίτι αλλά έχει δύο αγώνες περισσότερους - Στις 19 Απριλίου στο Λονδίνο το ντέρμπι κορυφής
19/04 Άρσεναλ, εντός
22/04 Μπέρνλι, εκτός
04/05 Έβερτον, εκτός
09/05 Μπρέντφορντ, εντός
17/05 Μπόρνμουθ, εκτός
24/05 Άστον Βίλα, εντός
*Δεν έχει οριστεί το παιχνίδι της Σίτι με την Κρίσταλ Πάλας (στο Μάντσεστερ) το οποίο είχε αναβληθεί λόγω του Carabao Cup.
