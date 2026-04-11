Premier League: Προλαβαίνει να χάσει το πρωτάθλημα η Άρσεναλ; - Το πρόγραμμα και η ημέρα του μεγάλου ντέρμπι με την Σίτι
SPORTS
Άρσεναλ Μάντσεστερ Σίτι Premier League

Η Άρσεναλ είναι στο +9 από την Σίτι αλλά έχει δύο αγώνες περισσότερους - Στις 19 Απριλίου στο Λονδίνο το ντέρμπι κορυφής

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ενώ η Άρσεναλ έμοιαζε ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου της Premier League η Μπόρνμουθ ήρθε το Σάββατο 11 Απριλίου να θέσει υπό αμφισβήτηση αυτό το... σενάριο.

Η Μπόρνμουθ κέρδισε 2-1 την Άρσεναλ στο Λονδίνο και έβαλε ξανά στο παιχνίδι του τίτλου τη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η Άρσεναλ μετά από 32 αγώνες έχει 70 βαθμούς ενώ η Μάντσεστερ Σίτι με 30 αγώνες έχει 61! Οι «Κανονιέρηδες» ψάχνουν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά το μαγικό 2004 ενώ οι «Πολίτες» με τον Πεπ στον πάγκο τους έχουν σαρώσει τα πάντα τα τελευταία χρόνια και ξέρουν τον τρόπο που θα τους κάνει πρωταθλητές.

Μπορεί να το χάσει η Άρσεναλ; Μπορεί. Πολλά θα κριθούν την Κυριακή 19 Απριλίου στο Μάνστεστερ και στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Σίτι.

Μέσα στη σεζόν οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1 στο Λονδίνο για το πρωτάθλημα ενώ η Σίτι επικράτησε 2-0 στον τελικό και κέρδισε το Carabao Cup.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των δύο ομάδων

Άρσεναλ
19/04 Σίτι, εκτός
25/04 Νιουκάστλ, εντός
02/05 Φούλαμ, εντός
Κλείσιμο
10/05 Γουέστ Χαμ, εκτός
17/05 Μπέρνλι, εντός
24/05 Κρίσταλ Πάλας, εκτός

Μάντσεστερ Σίτι
12/04 Τσέλσι, εκτός
19/04 Άρσεναλ, εντός
22/04 Μπέρνλι, εκτός
04/05 Έβερτον, εκτός
09/05 Μπρέντφορντ, εντός
17/05 Μπόρνμουθ, εκτός
24/05 Άστον Βίλα, εντός
*Δεν έχει οριστεί το παιχνίδι της Σίτι με την Κρίσταλ Πάλας (στο Μάντσεστερ) το οποίο είχε αναβληθεί λόγω του Carabao Cup.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Best of Network

Δείτε Επίσης