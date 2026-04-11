Αγκαλιά με την πρόκριση στο Final 4 του Τσάμπιονς Λιγκ πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός, 17-12 την Σαμπαντέλ
Φοβερό διπλό για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα που έχει πλέον τεράστιο πλεονέκτημα πρόκρισης στη ρεβάνς της 16ης Μαϊου στον Πειραιά

Θρίαμβος (17-12) του Ολυμπιακού στο Clasico του ευρωπαϊκού πόλο γυναικών με την Σαμπαντέλ, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League γυναικών, δημιουργώντας ισχυρές προϋποθέσεις για να βρεθεί στο Final-4 της Μάλτας (10-12 Ιουνίου), έχοντας και τη ρεβάνς στην έδρα του (16/5).

Η Σαμπαντέλ άνοιξε το σκορ με την Κρέσπι Μπαρίγκα (1-0), η Σάντα απάντησε (1-1), αλλά οι Ισπανίδες πήραν ξανά προβάδισμα (2-1) με κόντρα επίθεση της Γκονθάλεθ Λόπεθ.

Οι «ερυθρόλευκες» ισοφάρισαν (2-2) με την Άντριους, η Τορνάρου έδωσε το προβάδισμα (2-3) και στη συνέχεια η Σάντα σε κόντρα επίθεση έκανε το 2-4. Μείωσε (3-4) η Φαν ντε Κρατς, η Άντριους απάντησε (3-5), η Ριμπάνσκα μείωσε ξανά (4-5), η Σέκουλιτς από τα έξι μέτρα έκανε το 4-6, πριν η Φαν ντε Κρατς διαμορφώσει το πρώτο το οκτάλεπτο σε 5-6.

Ο Ολυμπιακός με τη Σέκουλιτς έκανε εκ νέου +2 (5-7), η Τριχά ευστόχησε σε πέναλτι (5-8) και η Άντριους διαμόρφωσε σε τέσσερα γκολ τη διαφορά (5-9), πριν η Τριχά κάνει το double score (5-10).
Η Σαμπαντέλ μείωσε (6-10) με την Ριμπάνσκα και την Φαν ντε Κρατς (7-10). Η Νίνου σκόραρε για τον Ολυμπιακό (7-11)ενώ στο τέλος Γουίλιαμς νίκησε την Άντριους σε εκτέλεση πέναλτι.

Το 3ο οκτάλεπτο ξεκίνησε με γκολ της Σάντα (7-12), η Πρέντις μείωσε (8-12) για τη Σαμπαντέλ, αλλά η Μυριοκεφαλιτάκη απάντησε άμεσα (8-13).
Η Σταματοπούλου έδειξε την κλάση της με απόκρουση πέναλτι της Φαν ντε Κρατς, πριν η Άντριους σκοράρει για το 8-14.

Με γκολ ξεκίνησαν οι «ερυθρόλευκες» και το τελευταίο οκτάλεπτο, πρώτα η Πλευρίτου (8-15) και στη συνέχεια η Μυριοκεφαλιτάκη (8-16).
Η Μορένο Πέρεθ μείωσε (9-16), η Πιράλκοβα Κοέγιο ευστόχησε σε πέναλτι (10-16). Η Άντριους σκόραρε από την περιφέρεια (10-17), αλλά η Μορένο Πέρεθ απάντησε αμέσως (11-17).
Το τελικό 12-17 διαμορφώθηκε από την Πιράλκοβα Κοέγιο που νίκησε με πέναλτι τη Σταματοπούλου

Τα οκτάλεπτα: 5-6, 2-5, 1-3, 4-3

Διαιτητές ήταν η Νόρα Ντεμπρετσένι από την Ουγγαρία και ο Ρούμπεν Γκαρσία από την Ελβετία.

Σαμπαντέλ (Νταβίντ Πάλμα): Γουίλιαμς (7/24, 29,2%) Ριμπάνσκα 2, Φαν ντε Κρατς 3, Χουράδο, Γιαννοπούλου, Μορένο 2, Πιράλκοβα 2, Π. Καράσκο, Γιορένκ, Νταλμάσες, Κρέσπι 1, Γκονζάλες 1, Μ. Καράσκο, Πρέντις 1.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου (8/20, 40%), Κλεισούρα, Σάντα 3, Τριχά 2, Άντριους 5, Σιούτη, Μπίκου, Ε. Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 2.
Thema Insights

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

