Αγκαλιά με την πρόκριση στο Final 4 του Τσάμπιονς Λιγκ πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός, 17-12 την Σαμπαντέλ
Φοβερό διπλό για την ομάδα του Γιώργου Ντόσκα που έχει πλέον τεράστιο πλεονέκτημα πρόκρισης στη ρεβάνς της 16ης Μαϊου στον Πειραιά
Θρίαμβος (17-12) του Ολυμπιακού στο Clasico του ευρωπαϊκού πόλο γυναικών με την Σαμπαντέλ, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League γυναικών, δημιουργώντας ισχυρές προϋποθέσεις για να βρεθεί στο Final-4 της Μάλτας (10-12 Ιουνίου), έχοντας και τη ρεβάνς στην έδρα του (16/5).
Η Σαμπαντέλ άνοιξε το σκορ με την Κρέσπι Μπαρίγκα (1-0), η Σάντα απάντησε (1-1), αλλά οι Ισπανίδες πήραν ξανά προβάδισμα (2-1) με κόντρα επίθεση της Γκονθάλεθ Λόπεθ.
Οι «ερυθρόλευκες» ισοφάρισαν (2-2) με την Άντριους, η Τορνάρου έδωσε το προβάδισμα (2-3) και στη συνέχεια η Σάντα σε κόντρα επίθεση έκανε το 2-4. Μείωσε (3-4) η Φαν ντε Κρατς, η Άντριους απάντησε (3-5), η Ριμπάνσκα μείωσε ξανά (4-5), η Σέκουλιτς από τα έξι μέτρα έκανε το 4-6, πριν η Φαν ντε Κρατς διαμορφώσει το πρώτο το οκτάλεπτο σε 5-6.
Ο Ολυμπιακός με τη Σέκουλιτς έκανε εκ νέου +2 (5-7), η Τριχά ευστόχησε σε πέναλτι (5-8) και η Άντριους διαμόρφωσε σε τέσσερα γκολ τη διαφορά (5-9), πριν η Τριχά κάνει το double score (5-10).
Η Σαμπαντέλ μείωσε (6-10) με την Ριμπάνσκα και την Φαν ντε Κρατς (7-10). Η Νίνου σκόραρε για τον Ολυμπιακό (7-11)ενώ στο τέλος Γουίλιαμς νίκησε την Άντριους σε εκτέλεση πέναλτι.
Το 3ο οκτάλεπτο ξεκίνησε με γκολ της Σάντα (7-12), η Πρέντις μείωσε (8-12) για τη Σαμπαντέλ, αλλά η Μυριοκεφαλιτάκη απάντησε άμεσα (8-13).
Η Σταματοπούλου έδειξε την κλάση της με απόκρουση πέναλτι της Φαν ντε Κρατς, πριν η Άντριους σκοράρει για το 8-14.
Με γκολ ξεκίνησαν οι «ερυθρόλευκες» και το τελευταίο οκτάλεπτο, πρώτα η Πλευρίτου (8-15) και στη συνέχεια η Μυριοκεφαλιτάκη (8-16).
Η Μορένο Πέρεθ μείωσε (9-16), η Πιράλκοβα Κοέγιο ευστόχησε σε πέναλτι (10-16). Η Άντριους σκόραρε από την περιφέρεια (10-17), αλλά η Μορένο Πέρεθ απάντησε αμέσως (11-17).
Το τελικό 12-17 διαμορφώθηκε από την Πιράλκοβα Κοέγιο που νίκησε με πέναλτι τη Σταματοπούλου
Τα οκτάλεπτα: 5-6, 2-5, 1-3, 4-3
Διαιτητές ήταν η Νόρα Ντεμπρετσένι από την Ουγγαρία και ο Ρούμπεν Γκαρσία από την Ελβετία.
Σαμπαντέλ (Νταβίντ Πάλμα): Γουίλιαμς (7/24, 29,2%) Ριμπάνσκα 2, Φαν ντε Κρατς 3, Χουράδο, Γιαννοπούλου, Μορένο 2, Πιράλκοβα 2, Π. Καράσκο, Γιορένκ, Νταλμάσες, Κρέσπι 1, Γκονζάλες 1, Μ. Καράσκο, Πρέντις 1.
Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου (8/20, 40%), Κλεισούρα, Σάντα 3, Τριχά 2, Άντριους 5, Σιούτη, Μπίκου, Ε. Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 2.
