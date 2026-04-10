Conference League: Η Κρίσταλ Πάλας 3-0 την Φιορεντίνα, τριάρα της Σαχτάρ στην Άλκμααρ, δείτε τα γκολ
Conferece League Κρίσταλ Πάλας Φιορεντίνα Σαχτάρ

Conference League: Η Κρίσταλ Πάλας 3-0 την Φιορεντίνα, τριάρα της Σαχτάρ στην Άλκμααρ, δείτε τα γκολ

Η Μάιντς 2-0 το Στρασβούργο στη Γερμανία στον 1ο προημιτελικό του Conference League

Conference League: Η Κρίσταλ Πάλας 3-0 την Φιορεντίνα, τριάρα της Σαχτάρ στην Άλκμααρ, δείτε τα γκολ
Μετά τη Ράγιο Βαγεκάνο που νίκησε εύκολα 3-0 την ΑΕΚ στο «Βαγέκας» και οι άλλοι τρεις γηπεδούχοι των προημιτελικών του Conference League, έφτασαν σε σημαντικές νίκες στα δικά τους πρώτα παιχνίδια, παίρνοντας πολύ ισχυρό προβάδισμα ενόψει των ρεβάνς.

Η Σαχτάρ «καθάρισε» την Αλκμάαρ μέσα σε 12 λεπτά, σημειώνοντας τρία γκολ με τους Πεδρίνιο (72') και Άλισον (81', 83'), ενώ αντίστοιχα άνετη νίκη με 3-0 πήρε η Κρίσταλ Πάλας απέναντι στη Φιορεντίνα, με τα γκολ των Ματετά, Μίτσελ και Σαρ.

Η δε Μάιντς με δύο γκολ από τους Σανό και Πος απ' το πρώτο 20λεπτο, νίκησε εύκολα το Στρασβούργο με 2-0 κι έχει πλέον τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση του Conference League έχουν ως εξής:

Μ. Πέμπτη 9/4

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-ΑΕΚ (Ελλάδα) 3-0 (2' Ακομάς, 45'+2' Λόπεθ, 74' πέν. Παλαθόν)



Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΑΖ Άλκμαρ (Ολλανδία) 3-0 (72' Πεδρίνιο, 81', 83' Άλισον)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 3-0 (24' πέν. Ματετά, 31' Μίτσελ, 90'+1' Σαρα)



Μάιντς (Γερμανία) - Στρασβούργο (Γαλλία) 2-0 (11' Σανό, 19' Πος)



*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/4

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-ΑΕΚ (Ελλάδα) / Μάιντς (Γερμανία) -Στρασβούργο (Γαλλία)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) / Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΑΖ Αλκμααρ (Ολλανδία)

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία)
Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

