Η Ρωσία θα αποζημιώσει αθλητές που αποκλείστηκαν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή (ROC) ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει χρηματικές αποζημιώσεις σε 116 αθλητές της χώρας στους οποίους δεν επιτράπηκε να συμμετάσχουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Αθλητές με ρωσικά ή λευκορωσικά διαβατήρια έχουν αποκλειστεί από πολλές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ωστόσο, 13 Ρώσοι αθλητές πήραν το πράσινο φως για να αγωνιστούν ως ουδέτεροι στους Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα στην Ιταλία τον Φεβρουάριο, προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις.

Ο Υπουργός Αθλητισμού της Ρωσίας και πρόεδρος της ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Μιχαήλ Ντεγκτιάρεφ, δήλωσε ότι εκτελεστική επιτροπή αποφάσισε την Τρίτη «να απονείμει χρηματικά μπόνους σε όλους τους Ολυμπιακούς αθλητές που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω ύπουλων πολιτικών αποφάσεων».

«Το Υπουργείο Αθλητισμού και η ROC κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να εξασφαλίσουν την πλήρη επιστροφή της ρωσικής εθνικής ομάδας στις διεθνείς διοργανώσεις υπό την εθνική σημαία και με τον εθνικό ύμνο», δήλωσε ο Ντεγκτιάρεφ.

«Όπου χρειάζεται, διαπραγματευόμαστε· όπου αυτό αποτυγχάνει, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των αθλητών στα δικαστήρια, ώστε η ομάδα μας να μπορεί να αγωνίζεται για μετάλλια με πλήρη σύνθεση.»

Ο Νικίτα Φιλίποφ ήταν ο μοναδικός Ρώσος αθλητής που κατέκτησε μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παίρνοντας το ασημένιο στο ορειβατικό σκι.

Από την επιβολή του αποκλεισμού σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια οδό για να συμμετέχουν μεμονωμένοι αθλητές ως ουδέτεροι, εφόσον πληρούν αυστηρά κριτήρια. Αυτό περιλαμβάνει την απόδειξη ότι δεν έχουν υποστηρίξει ενεργά τον πόλεμο.
Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

