Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Η Ρωσία θα αποζημιώσει αθλητές που αποκλείστηκαν από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Η Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή (ROC) ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει χρηματικές αποζημιώσεις σε 116 αθλητές της χώρας στους οποίους δεν επιτράπηκε να συμμετάσχουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Αθλητές με ρωσικά ή λευκορωσικά διαβατήρια έχουν αποκλειστεί από πολλές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.
Ωστόσο, 13 Ρώσοι αθλητές πήραν το πράσινο φως για να αγωνιστούν ως ουδέτεροι στους Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα στην Ιταλία τον Φεβρουάριο, προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις.
Ο Υπουργός Αθλητισμού της Ρωσίας και πρόεδρος της ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Μιχαήλ Ντεγκτιάρεφ, δήλωσε ότι εκτελεστική επιτροπή αποφάσισε την Τρίτη «να απονείμει χρηματικά μπόνους σε όλους τους Ολυμπιακούς αθλητές που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω ύπουλων πολιτικών αποφάσεων».
«Το Υπουργείο Αθλητισμού και η ROC κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να εξασφαλίσουν την πλήρη επιστροφή της ρωσικής εθνικής ομάδας στις διεθνείς διοργανώσεις υπό την εθνική σημαία και με τον εθνικό ύμνο», δήλωσε ο Ντεγκτιάρεφ.
«Όπου χρειάζεται, διαπραγματευόμαστε· όπου αυτό αποτυγχάνει, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των αθλητών στα δικαστήρια, ώστε η ομάδα μας να μπορεί να αγωνίζεται για μετάλλια με πλήρη σύνθεση.»
Ο Νικίτα Φιλίποφ ήταν ο μοναδικός Ρώσος αθλητής που κατέκτησε μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παίρνοντας το ασημένιο στο ορειβατικό σκι.
Από την επιβολή του αποκλεισμού σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια οδό για να συμμετέχουν μεμονωμένοι αθλητές ως ουδέτεροι, εφόσον πληρούν αυστηρά κριτήρια. Αυτό περιλαμβάνει την απόδειξη ότι δεν έχουν υποστηρίξει ενεργά τον πόλεμο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα