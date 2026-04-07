Τέταρτη σερί ήττα για τη Φενερμπαχτσέ του Γιασικεβίτσιους, 95-80 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ
Κακή εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, αφού οι Ισραηλινοί με τη νίκη τους ανέβηκαν στο 22-13 και πήραν απόσταση δύο νικών από τους πράσινους, οι οποίοι πλέον υποχρεούνται να πάρουν διπλό στη Βαρκελώνη

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε στη Σόφια της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της EuroLeague και επικράτησε με 95-80 δείχνοντας την απόλυτη κυριαρχία της καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρπαχτσε: Το ματς

Η Χάποελ μπήκε πολύ δυναμικά στο ματς καταφέρνοντας να πάρει διψήφιο προβάδισμα ήδη από το πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης με το επιμέρους 16-4 έχοντας για κύριους εκφραστές τους Μίτσιτς και Μπράιαντ.

Η Φενέρ προσπαθούσε να αντεπιτεθεί μέσω του Μπάλντγουϊν κλείνοντας στο -8 το πρώτο δεκάλεπτο (25-17).

Στη δεύτερη περίοδο ο Μπιμπέροβιτς με τρίποντο μείωσε στους 6 (30-24, στο 13'), αλλά Οντιάσε και Μπράιαντ κράτησαν την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στο +12 (36-24 στο 15').

Η υπεροχή των γηπεδούχων ήταν ξεκάθαρη και στις δύο πλευρές του παρκέ αγγίζοντας και το +17 στη διαφορά (46-29, στο 17') βάζοντας δύσκολα στο σύνολο του κόουτς Γιασικεβίτσιους.

Μετά την ανάπαυλα, με τη βοήθεια του εύστοχου από την περιφέρεια Μπιμπέροβιτς και τον καθοριστικό Μπάλντγουϊν η Φενέρ μείωσε στους 5 πόντους (55-50, στο 23'20").

Με ένα εντυπωσιακό 14-0 η Χάποελ εκτόξευσε την κυριαρχία της φτάνοντας σε προβάδισμα 19 πόντων δύο λεπτά πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου (69-50).

Μάλιστα στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Τζόουνς έβαλε τους γηπεδούχους στο +24 δείχνοντας προθέσεις να καθαρίσει το ματς από νωρίς (80-56).

Ο Χόρτον-Τάκερ έδειξε σημάδια αντίδρασης μειώνοντας στους 11 για τη Φενέρ με 01:24 να απομένουν για το φινάλε

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 51-38, 75-56, 95-80
