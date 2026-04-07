Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Τέταρτη σερί ήττα για τη Φενερμπαχτσέ του Γιασικεβίτσιους, 95-80 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ
Κακή εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό, αφού οι Ισραηλινοί με τη νίκη τους ανέβηκαν στο 22-13 και πήραν απόσταση δύο νικών από τους πράσινους, οι οποίοι πλέον υποχρεούνται να πάρουν διπλό στη Βαρκελώνη
UPD:
Η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε στη Σόφια της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της EuroLeague και επικράτησε με 95-80 δείχνοντας την απόλυτη κυριαρχία της καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Χάποελ Τελ Αβίβ - Φενέρπαχτσε: Το ματς
Η Χάποελ μπήκε πολύ δυναμικά στο ματς καταφέρνοντας να πάρει διψήφιο προβάδισμα ήδη από το πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης με το επιμέρους 16-4 έχοντας για κύριους εκφραστές τους Μίτσιτς και Μπράιαντ.
Η Φενέρ προσπαθούσε να αντεπιτεθεί μέσω του Μπάλντγουϊν κλείνοντας στο -8 το πρώτο δεκάλεπτο (25-17).
Στη δεύτερη περίοδο ο Μπιμπέροβιτς με τρίποντο μείωσε στους 6 (30-24, στο 13'), αλλά Οντιάσε και Μπράιαντ κράτησαν την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στο +12 (36-24 στο 15').
Η υπεροχή των γηπεδούχων ήταν ξεκάθαρη και στις δύο πλευρές του παρκέ αγγίζοντας και το +17 στη διαφορά (46-29, στο 17') βάζοντας δύσκολα στο σύνολο του κόουτς Γιασικεβίτσιους.
Μετά την ανάπαυλα, με τη βοήθεια του εύστοχου από την περιφέρεια Μπιμπέροβιτς και τον καθοριστικό Μπάλντγουϊν η Φενέρ μείωσε στους 5 πόντους (55-50, στο 23'20").
Με ένα εντυπωσιακό 14-0 η Χάποελ εκτόξευσε την κυριαρχία της φτάνοντας σε προβάδισμα 19 πόντων δύο λεπτά πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου (69-50).
Μάλιστα στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Τζόουνς έβαλε τους γηπεδούχους στο +24 δείχνοντας προθέσεις να καθαρίσει το ματς από νωρίς (80-56).
Ο Χόρτον-Τάκερ έδειξε σημάδια αντίδρασης μειώνοντας στους 11 για τη Φενέρ με 01:24 να απομένουν για το φινάλε
Τα δεκάλεπτα: 25-17, 51-38, 75-56, 95-80
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα