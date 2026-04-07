Μιρτσέα Λουτσέσκου: Πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια μετά το το δεύτερο έμφραγμα
Η νεότερη ενημέρωση από τους γιατρούς που παρακολουθούν τον Ρουμάνο τεχνικό αποκάλυψε τις δυσκολίες της κατάστασης του

Καθόλου ευχάριστα δεν είναι τα νέα που έρχονται από το Βουκουρέστι αναφορικά με την υγεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος παραμένει σε τεχνητό κώμα μετά το δεύτερο έμφραγμα που υπέστη τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός παραμένει σε τεχνητό κώμα στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ωστόσο τα ευρήματα των γιατρών δεν αφήνουν μεγάλη αισιοδοξία καθώς όπως αποδείχθηκε από τις τελευταίες εξετάσεις, υπέστη πολλαπλά ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, ενώ εντοπίστηκαν και εστίες πνευμονικού θρομβοεμβολισμού.

Τόσο από την πλευρά του νοσοκομείου, όσο και από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, προσπαθούν να είναι φειδωλοί ως προς τις πληροφορίες που δίνουν.

«Η πρόγνωση είναι επιφυλακτική και δεν θα ήθελα να κάνουμε εικασίες για την εξέλιξη της κατάστασης από ιατρικής πλευράς. Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», ανέφερε  ο Υπουργός, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, ενώ από την πλευρά του νοσοκομείου εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση: «Η κατάσταση του Μιρτσέα Λουτσέσκου θα επανεκτιμηθεί την Τρίτη. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο τοποθέτησης συστήματος μηχανικής υποστήριξης της καρδιάς»
