La Liga: Ανάσα παραμονής για Τζιρόνα, 1-0 τη Βιγιαρεάλ, δείτε το γκολ
La Liga: Ανάσα παραμονής για Τζιρόνα, 1-0 τη Βιγιαρεάλ, δείτε το γκολ
Το αυτογκόλ του Ναβάρο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου χάρισε στο συγκρότημα του Μίτσελ το «τρίποντο» και ταυτόχρονα... αέρα 8 βαθμών από την 18η Έλτσε
Ο στόχος της παραμονής στη LaLiga για την Τζιρόνα ουσιαστικά επιτεύχθηκε μετά την αποψινή νίκη επί της Βιγιαρεάλ με 1-0, στο ματς με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 30ής αγωνιστικής.
Το αυτογκόλ του Ναβάρο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου χάρισε στο συγκρότημα του Μίτσελ το «τρίποντο» και ταυτόχρονα... αέρα 8 βαθμών από την 18η Έλτσε. Πλέον, με 8 αγωνιστικές ν' απομένουν για τη λήξη της σεζόν οι γηπεδούχοι αισθάνονται πολύ πιο άνετα σε ό,τι αφορά το μέλλον τους στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος κι αν μη τι άλλο κρατούν την κατάσταση στα... χέρια τους.
Η Βιγιαρεάλ, παρέμεινε στην 3η θέση, αλλά έχασε την ευκαιρία να ξεφύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 30ής αγωνιστικής της La Liga:
Ράγιο Βαγεκάνο-Ελτσε 1-0 (74' Ντεκά)
Σοσιεδάδ-Λεβάντε 2-0 (30' Μαρτίν)
Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (41' Μορλάνες, 90'+ Μουρίκι-88' Μιλιτάο)
Μπέτις-Εσπανιόλ 0-0
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2 (39' Σιμεόνε - 42' Ράσφορντ, 87' Λεβαντόφσκι)
Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 (14' Βάσκες, 90' Σατριάνο)
Βαλένθια-Θέλτα 2-3 (12', 90'+ Ροντρίγκες-56' Μορίμπα, 60' Λόπες, 81' Σβέντμπεργκ)
Το αυτογκόλ του Ναβάρο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου χάρισε στο συγκρότημα του Μίτσελ το «τρίποντο» και ταυτόχρονα... αέρα 8 βαθμών από την 18η Έλτσε. Πλέον, με 8 αγωνιστικές ν' απομένουν για τη λήξη της σεζόν οι γηπεδούχοι αισθάνονται πολύ πιο άνετα σε ό,τι αφορά το μέλλον τους στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος κι αν μη τι άλλο κρατούν την κατάσταση στα... χέρια τους.
Η Βιγιαρεάλ, παρέμεινε στην 3η θέση, αλλά έχασε την ευκαιρία να ξεφύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 30ής αγωνιστικής της La Liga:
Ράγιο Βαγεκάνο-Ελτσε 1-0 (74' Ντεκά)
Σοσιεδάδ-Λεβάντε 2-0 (30' Μαρτίν)
Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (41' Μορλάνες, 90'+ Μουρίκι-88' Μιλιτάο)
Μπέτις-Εσπανιόλ 0-0
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2 (39' Σιμεόνε - 42' Ράσφορντ, 87' Λεβαντόφσκι)
Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0 (14' Βάσκες, 90' Σατριάνο)
Βαλένθια-Θέλτα 2-3 (12', 90'+ Ροντρίγκες-56' Μορίμπα, 60' Λόπες, 81' Σβέντμπεργκ)
Οβιέδο-Σεβίλλη 1-0 (32' Βίνας)
Αλαβές-Οσασούνα 2-2 (44' Μαρτίνες, 90+1΄πεν. Μπογέ - 4' Ροσιέρ, 80΄πεν. Μπούντιμιρ)
Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ 1-0 (45'+1 αυτ. Ναβάρο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 76
Ρεάλ Μαδρίτης 69
Βιγιαρεάλ 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 45
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 41
Χετάφε 41
Εσπανιόλ 38
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Οσασούνα 38
Τζιρόνα 37
Ράγιο Βαγεκάνο 35
Βαλένθια 35
Αλαβές 32
Σεβίλλη 31
Μαγιόρκα 31
Έλτσε 29
Λεβάντε 26
Οβιέδο 24
Αλαβές-Οσασούνα 2-2 (44' Μαρτίνες, 90+1΄πεν. Μπογέ - 4' Ροσιέρ, 80΄πεν. Μπούντιμιρ)
Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ 1-0 (45'+1 αυτ. Ναβάρο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 76
Ρεάλ Μαδρίτης 69
Βιγιαρεάλ 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 45
Θέλτα 44
Ρεάλ Σοσιεδάδ 41
Χετάφε 41
Εσπανιόλ 38
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Οσασούνα 38
Τζιρόνα 37
Ράγιο Βαγεκάνο 35
Βαλένθια 35
Αλαβές 32
Σεβίλλη 31
Μαγιόρκα 31
Έλτσε 29
Λεβάντε 26
Οβιέδο 24
