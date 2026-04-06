Βίντεο: Απίθανο αυτογκόλ και ανέλπιστος βαθμός
Η ΚΠΡ έφυγε με τον βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Πρέστον χάρις στο απίθανο... τσαφ του αμυντικού της τελευταίς Τιέρι Σμολ
Σε πολύ μικρή ηλικία ο Τιέρι Σμολ θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου με την Έβερτον να τον αποκτά στα 11 του από τη Γουέστ Μπρόμγουϊτς Άλμπιον.
Σε ηλικία 16 ετών και 176 ημερών ο Κάρλο Αντσελότι (τότε προπονητής των ζαχαρωτών) τον έβαλε ως αλλαγή (αντί του πρώην ερυθρόλευκου Χάμες Ροντρίγκες) στον αγώνα Κυπέλλου με τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Εκείνη την ημέρα έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα.
Η πορεία του δεν δικαίωσε τις προσδοκίες με τον Σμολ να αγωνίζεται πλέον στην Championship και στην Πρέστον Νορθ Έντ, με τον 22χρονο αμυντικό να γίνεται viral για τους λάθους λόγους.
Η ομάδα του υποδέχθηκε την ΚΠΡ και μέχρι το 81' ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0, αλλά ένα απίθανο τσαφ του Σμολ στην προσπάθεια του να διώξει τη μπάλα, διαμόρφωσε το τελικό 1-1 μ' αυτό το φοβερό αυτογκόλ.
🏴🚨GOAL! Thierry Small (own goal)— LIVE GOALS (@FTLiveGoals) April 6, 2026
Preston 1-1 QPR
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
