Πρώτος υποψήφιος για τη θέση του προέδρου της Ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας ο Μαλντίνι

Ο πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου (FIGC), Γκαμπριέλε Γκραβίνα, παραιτήθηκε από τη θέση του, μετά την αποτυχία της εθνικής ομάδας να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο για τρίτη συνεχόμενη φορά.



Ο Γκραβίνα, επικεφαλής της FIGC από το 2018, είχε κληθεί από υπουργούς και βουλευτές της ιταλικής κυβέρνησης να παραιτηθεί μετά την ήττα της Ιταλίας στα πέναλτι στα playoffs εναντίον της Βοσνίας.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» επικρατέστερος για να πάρει τη θέση είναι μια μεγάλη δόξα του ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Πάολο Μαλντίνι, ο οποίος έχει και την υποστήριξη του Υπουργού αθλητισμού της χώρας, Αντρέα Αμπόντι.



Να σημειωθεί ότι ο 57χρονος παλαίμαχος αμυντικός υπήρξε τεχνικός διευθυντής της Μίλαν από το 2019 μέχρι και το 2023, ενώ δούλεψε και ως διευθυντής ανάπτυξης.