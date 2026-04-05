ΠΑΣ Γιάννινα: Υποβιβάστηκε μετά από 20 χρόνια στη Γ' Εθνική ο Άγιαξ της Ηπείρου
Ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Μακεδονικός δεν κατάφεραν να παραμείνουν στη Super League 2
Ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Μακεδονικός υποβιβάστηκαν και μαθηματικά στη Γ’ Εθνική, μετά την ισοπαλία 2-2 στους «Ζωσιμάδες» για την 6η αγωνιστική των playouts της Super League 2.
Η ομάδα της Νέας Ευκαρπίας προηγήθηκε στο 31’ με κεφαλιά του Νίκου, ενώ ο Καντάβ διπλασίασε τα τέρματα στο 50’, βάζοντας γερές βάσεις νίκης. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα, μειώνοντας στο 56’ με τον Κασέμι, πριν ο Πρεκατές διαμορφώσει το τελικό 2-2 στο 79’. Παρά την προσπάθεια του ΠΑΣ στα τελευταία λεπτά, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε, «σφραγίζοντας» τον υποβιβασμό και των δύο ομάδων.
Στο «Ανθή Καραγιάννη», η Καβάλα πανηγύρισε σημαντική νίκη με 2-1 επί του ΠΑΟΚ Β’, παραμένοντας στο «κόλπο» της παραμονής. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 20’ με τον Γκιτέρσο και διατήρησαν το προβάδισμα έως την ανάπαυλα, όμως οι «αργοναύτες» αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο και ανέτρεψαν την κατάσταση χάρη στα γκολ των Ρόβα και Σιφναίου.
Την ίδια ώρα, ο Νέστος Χρυσούπολης επικράτησε με 3-0 του Καμπανιακού, αποτέλεσμα που φέρνει τους φιλοξενούμενους ακόμη πιο κοντά στον υποβιβασμό. Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν οι Γλίνος, Λέλεκας και Σταυρόπουλος.
Σε αναμετρήσεις για την 6η αγωνιστική των Play Out του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Καβάλα - ΠΑΟΚ Β’ 2-1
Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός 3-0
ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OUT (Α’ ΟΜΙΛΟΣ, 6η Αγωνιστική)
1. ΠΑΟΚ Β’ 24
2. Νέστος Χρυσούπολης 23
3. Καβάλα 20
4. Καμπανιακός 13
5. ΠΑΣ Γιάννινα 10
6. Μακεδονικός 8
Ο ΠΑΣ Γιάννινα επιστρέφει στην Γ' κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από 20 χρόνια, ωστόσο θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του από καταβολής επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, που θα κληθεί να αγωνιστεί σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα! pic.twitter.com/LDkpq89DYo— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) April 5, 2026
