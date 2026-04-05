Serie A, Λάτσιο – Πάρμα 1-1: «Φρένο» στο σερί νικών των «λατσιάλι» στο Ολίμπικο, δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι ισοφάρισε στο 77’ με τον Νοσλίν, αλλά έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει τις ευρωπαϊκές θέσεις

Μετά από τρεις διαδοχικές επιτυχίες, η Λάτσιο «κόλλησε» στο 1-1 με την Πάρμα στο «Ολίμπικο», στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι «παρμέντσι» ευτύχησαν να προηγηθούν στο 15ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Ενρίκο Ντελπράτο βρέθηκε με την μπάλα στην περιοχή, γύρισε και σούταρε για το 0-1. Παρά την κατοχή της μπάλας που είχαν οι «λατσιάλι», οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν σε δεύτερο γκολ, με τον Εντοάρντο Μότα να δίωχνει δύσκολα σε κόρνερ το πλασέ του Εμανουέλε Βαλέρι (44’). Μετά τις αλλαγές, όμως, που έκανε ο Μαουρίτσιο Σάρι, η Λάτσιο ανέβασε την απόδοσή της, φτάνοντας στην ισοφάριση.

Είχε και δόση τύχης, αφού στο σουτ του Τιγιανί Νοσλίν στο 77’ η μπάλα κόντραρε σε αμυνόμενο, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Ζιόν Σουζούκι για το τελικό 1-1. Οι «λατσιάλι» έχασαν την ευκαιρία να πλησιάσουν τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη ενώ η Πάρμα μπορεί να έμεινε για πέμπτη αγωνιστική δίχως νίκη, ωστόσο βρέθηκε στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη.

Points Shared in Rome | LAZIO-PARMA | HIGHLIGHTS | Serie A 2025/26


Νωρίτερα, η Σασουόλο με ανατροπή στο σκορ επικράτησε με 2-1 της Κάλιαρι στο «Μαπέι Στάντιουμ» ενώ η Φιορεντίνα απέκτησε απόσταση πέντε βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού επικρατώντας με 1-0 της - εκ των ουραγών - Βερόνα στο «Μαρκαντόνιο Μπεντεγκόντι».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα, οι σκόρερ της 31ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:

Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1 (50' Γκαρσία-78' Πιναμόντι-30' Εσπόζιτο)
Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1 (82’ Φατζόλι)
Κλείσιμο
Λάτσιο-Πάρμα 1-1 (77’ Νοσλίν - 15’ Ντελπράτο)
Κρεμονέζε-Μπολόνια 5/4
Πίζα-Τορίνο 5/4
Ίντερ-Ρόμα 5/4
Ουντινέζε-Κόμο 6/4
Λέτσε-Αταλάντα 6/4
Γιουβέντους-Τζένοα 6/4
Νάπολι-Μίλαν 6/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)

Ίντερ 69
Μίλαν 63
Νάπολι 62
Κόμο 57
Γιουβέντους 54
Ρόμα 54
Αταλάντα 50
Λάτσιο 44 -30αγ.
Μπολόνια 42
Σασουόλο 42 -30αγ.
Ουντινέζε 39
Πάρμα 35 -30αγ.
Τζένοα 33
Τορίνο 33
Φιορεντίνα 32 -30αγ.
Κάλιαρι 30 -30αγ.
Κρεμονέζε 27
Λέτσε 27
Βερόνα 18 -30αγ.
Πίζα 18
