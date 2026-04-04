Πήρε το πρωτάθλημα και ανέβηκε στη Basket League η Δόξα Λευκάδας, βίντεο
Η Δόξα Λευκάδας κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Elite League και έκλεισε θέση στη Basket League της περιόδου 2026-27
Στη Stoiximan Basket League θα αγωνίζεται την περίοδο 2026-27 η Δόξα Λευκάδας.
Η ομάδα του Ιονίου επικράτησε 65-54 της Δάφνης και σε συνδυασμό με την ήττα των Vikos Φalcons από τον Παπάγου με 79-72, εξασφάλισε τον τίτλο του πρωταθλητή και την απευθείας άνοδο τερματίζοντας με διαφορά τριών νικών από τη δεύτερη θέση. Η απονομή του τίτλου θα γίνει στο Final 4 της Elite League, που θα φιλοξενηθεί 1-3 Μαΐου στο γήπεδό της, στη Λευκάδα.
Αυτή θα είναι η δεύτερη συμμετοχή τους στην κορυφαία κατηγορία μετά τη σεζόν 2016-17.
