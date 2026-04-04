ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: 108 Πόλεις και Χωριά στο Επίκεντρο – Μια Εθνική Κινητοποίηση σε 44 Δήμους και 5 Περιφέρειες

Ένα Αθλητικό Γεγονός Παγκόσμιας Εμβέλειας

Κοινωνική Υπεραξία και Υποδομές

1. Δήμος Ιωαννιτών (Μεγάλη Εκκίνηση & Παρουσίαση Ομάδων)



2. Δήμος Αρταίων (Ενδιάμεσο Σπριντ)



3. Δήμος Αμφιλοχίας (Πέρασμα/Σπριντ)



Η φετινή διοργάνωση μετατρέπει την ελληνική περιφέρεια σε παγκόσμιο επίκεντρο, κινητοποιώντας 5 Περιφέρειες και —άμεσα ή έμμεσα— 44 Δήμους σε μια διαδρομή 5 ημερών που κόβει την ανάσα.Συνολικά 108 πόλεις και χωριά γίνονται το επίκεντρο του φετινού Γύρου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της χώρας σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής.Φέτος ο αγώνας θα μεταδοθεί για πρώτη φορά ζωντανά από ανοικτό κανάλι της ΕΡΤ, την ΕΡΤ 2 Σπορ και παράλληλα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα ERTFLIX όπως κάθε χρόνο. Η ΕΡΤ θα έχει και μεταδόσεις, πριν και στο τέλος κάθε ετάπ, με τη δημοσιογραφική της ομάδα να δίνει τον παλμό της διοργάνωσης σε κάθε πόλη εκκίνησης και τερματισμού!Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026, 20 κορυφαίες ομάδες —18 επαγγελματικές και οι Εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου— θα διασχίσουν την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Αττική.Η δυναμική του αγώνα αποτυπώνεται πλέον σε αριθμούς, καθώς η διοργάνωση του 2025 κατέγραψε Media Value 8,3 εκατ. ευρώ, αποτελώντας ένα ισχυρό εργαλείο προβολής για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία.Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ΔΕΗ Tour Of Hellas θα έχει φέτος τον μεγαλύτερο αριθμό ζωντανών μεταδόσεων από διεθνή κανάλια, καθώς μέχρι στιγμής τα αιτήματα για Live μεταδόσεις έχουν ξεπεράσει τα 15 διεθνή ΜΜΕ.Κοινωνική Υπεραξία και ΥποδομέςΗ κοινωνική υπεραξία του αγώνα εντοπίζεται έμπρακτα στις υποδομές. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δίνουν μια διαρκή μάχη ώστε να εξασφαλιστεί το τέλειο αγωνιστικό τερέν: οι δρόμοι των 100 πόλεων και χωριών από όπου θα περάσουν οι ποδηλάτες.Θεσμικοί Συνδιοργανωτές: 21 Δήμοι και οι 5 Περιφέρειες έχουν άμεση οργανωτική εμπλοκή, φιλοξενώντας τις Εκκινήσεις, τους Τερματισμούς και τα σημεία των Σπριντ1. Δήμος Ιωαννιτών (Μεγάλη Εκκίνηση & Παρουσίαση Ομάδων)2. Δήμος Αρταίων (Ενδιάμεσο Σπριντ)3. Δήμος Αμφιλοχίας (Πέρασμα/Σπριντ)

4. Δήμος Αγρινίου (Τερματισμός 1ου Ετάπ)



5. Δήμος Καρπενησίου (Εκκίνηση 2ου Ετάπ)



6. Δήμος Καρδίτσας (Ενδιάμεσο Σπριντ)



7. Δήμος Λαρισαίων (Τερματισμός 2ου Ετάπ)



8. Δήμος Βόλου (Εκκίνηση 3ου Ετάπ)



9. Δήμος Νοτίου Πηλίου (Σπριντ Ανάβασης)



10. Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου (Πέρασμα/Σπριντ)



11. Δήμος Αλμυρού (Ενδιάμεσο Σπριντ)



12. Δήμος Λαμιέων (Τερματισμός 3ου Ετάπ)



13. Δήμος Λοκρών (Εκκίνηση 4ου Ετάπ - Αταλάντη)



14. Δήμος Αλιάρτου (Ενδιάμεσο Σπριντ)



15. Δήμος Θηβαίων (Ενδιάμεσο Σπριντ)



16. Δήμος Φυλής (Σπριντ Ανάβασης)



17. Δήμος Αχαρνών (Τερματισμός 4ου Ετάπ - Πάρνηθα)



18. Δήμος Πειραιά (Εκκίνηση 5ου Ετάπ)



19. Δήμος Γλυφάδας (Ενδιάμεσο Σπριντ)



20. Δήμος Ηλιούπολης (ενδιάμεσο σπριντ)



21. Δήμος Αθηναίων (Μεγάλος Τερματισμός - Σύνταγμα)



Συνολικό Όφελος: Το σύνολο των 44 Δήμων, όπως αναφέρονται παρακάτω, που καλύπτουν και τα 5 ετάπ, επωφελούνται από σημαντικές βελτιώσεις υποδομών και οδικών δικτύων, που διενεργούνται από τις Περιφέρειες που συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα.



Περιφέρεια Ηπείρου & Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας:



1.Ιωαννιτών, 2. Δωδώνης, 3. Ζηρού, 4. Αρταίων, 5. Νικολάου Σκουφά, 6. Αμφιλοχίας, 7. Αγρινίου.



Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας & Περιφέρεια Θεσσαλίας:



8. Καρπενησίου, 9. Μακρακώμης, 10. Σοφάδων, 11. Καρδίτσας, 12. Παλαμά, 13. Κιλελέρ, 14. Λαρισαίων, 15. Βόλου, 16. Νοτίου Πηλίου, 17. Ζαγοράς – Μουρεσίου, 18. Αλμυρού, 19. Δομοκού, 20. Λαμιέων, 21. Λοκρών, 22. Ορχομενού, 23. Αλιάρτου – Θεσπιέων, 24. Θηβαίων, 25. Τανάγρας.



Περιφέρεια Αττικής:



26. Μάνδρας – Ειδυλλίας, 27. Ασπροπύργου, 28. Φυλής, 29. Αχαρνών, 30. Πειραιά, 31. Μοσχάτου – Ταύρου, 32. Καλλιθέας, 33. Παλαιού Φαλήρου, 34. Αλίμου, 35. Ελληνικού – Αργυρούπολης, 36. Γλυφάδας, 37. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, 38. Κρωπίας, 39. Σαρωνικού, 40. Λαυρεωτικής, 41. Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, 42. Ηλιούπολης, 43. Δάφνης – Υμηττού, 44. Αθηναίων.



Το Ποδήλατο στα Σχολεία και τις Πλατείες

Μέσα από τις Παράλληλες Δράσεις της οργανωτικής επιτροπής Cycling Greece του Υπουργείου Αθλητισμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΑ, ο αγώνας «μπαίνει» στα σχολεία και τις πλατείες, προωθώντας την οδική ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα.



Πρόδρομες Δράσεις: Βόλος (15/3), Φυλή (22/3), Γλυφάδα (29/3 & 18/4), Ηλιούπολη (5/4), Πειραιάς (17/4), Λαμία (19/4), Άρτα (23/4), Ιωάννινα (24/4), Αχαρνές (27/4), Αταλάντη (28/4), Λάρισα (29/4).



Πρόγραμμα Αγώνα/ Mini Side Events & ΔΕΗ Fan Zones

Δευτέρα 4 Μαΐου | Ιωάννινα

Έναρξη Παράλληλων Εκδηλώσεων: Πλατεία Μαβίλη (10:00-14:30 – 17:00-19:00)



Τρίτη 5 Μαΐου | Ιωάννινα

17:30: Επίσημη Παρουσίαση Ομάδων (Λίμνη Ιωαννίνων)

ΔΕΗ ΔΕΗ Fan Zone: Πλατεία Μαβίλη (10:00-17:00)



Τετάρτη 6 Μαΐου | 1ο ΕΤΑΠ: Ιωάννινα - Αγρίνιο (171,6 χλμ.)

Mini Side Event IΙωάννινα – Πλ. Μαβίλη (10:00-12:00)

10:30 – 11:40: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

11:50: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 15:46 – 16:08: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Αγρίνιο - Κεντρική Πλατεία (10:00-16:00)



Πέμπτη 7 Μαΐου | 2ο ΕΤΑΠ: Καρπενήσι - Λάρισα (157,6 χλμ.)

11:20 – 12:30: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Καρπενήσι – Κεντρική Πλατεία (10:00-13:00)

12:40: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 16:18 – 16:39: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Λάρισα - Κεντρική Πλατεία Σάπκα (10:00-16:30)



Παρασκευή 8 Μαΐου | 3ο ΕΤΑΠ: Βόλος - Λαμία (207,0 χλμ.)

09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Βόλος –Παραλία Μνημείο Ηρώων Εθνικής Ανεξαρτησίας (09:00-12:30)

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 16:15 – 16:51: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Λαμία - Parking Εκθεσιακού Κέντρου (10:00-17:30)



Σάββατο 9 Μαΐου | 4ο ΕΤΑΠ: Αταλάντη - Πάρνηθα (180,9 χλμ.)

10:05 – 11:15: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Αταλάντη-Κεντρική Πλατεία (09:30-12:00)

11:25: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 15:49 – 16:16: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Πάρνηθα - Τελεφερίκ (10:30-17:00)



Κυριακή 10 Μαΐου | 5ο ΕΤΑΠ: Πειραιάς - Πλατεία Συντάγματος (146,5 χλμ.)

(Τερματισμός σε κυκλική διαδρομή 3 γύρων στο κέντρο της Αθήνας)

09:10 – 10:20: Παρουσίαση ομάδων και υπογραφή αθλητών

Mini Side Event Ακτή Μουτσοπούλου/Πασαλιμάνι (09:30-11:00)

10:30: Εκκίνηση (ουδέτερη) | 13:52 – 14:11: Εκτιμώμενη ώρα τερματισμού

ΔΕΗ Fan Zone: Αθήνα - Πλατεία Συντάγματος (10:30-15:30)



Αναλυτικά οι 108 περιοχές που διέρχεται ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ανά ετάπ:

1ο ετάπ: 1. Ιωάννινα, 2. Ανατολή, 3. Αγ. Γεώργιος, 4. Φιλιππιάδα, 5. Καλαμιά, 6. Χαλκιάδες, 7. Ελεούσα, 8. Άρτα, 9. Αγ. Ανάργυροι, 10. Μενίδι, 11. Κρίκελλος, 12. Αμφιλοχία, 13. Κυψέλη, 14. Στράτος, 15. Νεάπολη, 16. Νέο Μπαμπαλιό, 17. Παναιτώλιο, 18. Νέα Αβόρανη, 19. Στρογγυλαίικα, 20. Αγρίνιο.



2ο ετάπ: 21. Καρπενήσι, 22. Φουρνά, 23. Λουτροπηγή, 24. Λουτρά Σμοκόβου, 25. Κέδρος, 26. Καλλιφώνι, 27. Ζαΐμι, 28. Αγιοπηγή, 29. Καρδίτσα, 30. Σταυρός, 31. Πρόδρομος, 32. Αγ. Θεόδωρος, 33. Ιτέα, 34. Βούναινα, 35. Κυρά Βρύση, 36. Μαυροβούνι, 37. Ελεύθερες, 38. Λάρισα.



3ο ετάπ: 39. Βόλος, 40. Αγριά, 41. Κάτω Λεχώνια, 42. Άνω Λεχώνια, 43. Στροφίλος, 44. Άγιος Βλάσιος, 45. Άγιος Γεώργιος Νηλείας, 46. Πινακάτες, 47. Βυζίτσα, 48. Μηλιές, 49. Λαμπινού, 50. Τσαγκαράδα, 51. Μούρεσι, 52. Κισσός, 53. Χάνια, 54. Πορταριά, 55. Άνω Βόλος, 56. Νέες Παγασές, 57. Νέα Αγχίαλος, 58. Μικροθήβες, 59. Αϊδίνι, 60. Κρόκιο, 61. Αλμυρός, 62. Ευξεινούπολη, 63. Νεοχώρι, 64. Νεράιδα, 65. Ανάβρα, 66. Φιλιαδώνα, 67. Μελιταία, 68. Μακριλίβαδο, 69. Νέος Παλαμάς, 70. Λαμία.



4ο ετάπ: 71. Αταλάντη, 72. Τραγάνα, 73. Προσκυνάς, 74. Μαλεσίνα, 75. Μαρτίνο, 76. Κάστρο, 77. Αλίαρτος, 78. Θήβα, 79. Ερυθρές, 80. Δάφνη, 81. Πύλη, 82. Φυλή, 83. Άνω Λιόσια, 84. Αχαρνές, 85. Αγία Παρασκευή, 86. Καραούλι (Πάρνηθα).



5ο ετάπ: 87. Πειραιάς, 88. Φάληρο, 89. Άλιμος, 90. Ελληνικό, 91. Γλυφάδα, 92. Βούλα, 93. Βουλιαγμένη, 94. Βάρκιζα, 95. Άγιος Δημήτριος, 96. Λαγονήσι, 97. Σαρωνίδα, 98. Ανάβυσσος, 99. Κερατέα, 100. Κουβαράς, 101. Αγία Μαρίνα, 102. Πόρτο Ράφτη, 103. Μαρκόπουλο, 104. Σχοινιάς (Γαλάζια Ακτή), 105. Αργυρούπολη, 106. Ηλιούπολη, 107. Υμηττός, 108. Αθήνα (Σύνταγμα).