Πετρούνιας: Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου
Στο Κάϊρο την ερχόμενη Κυριακή, θα διεκδικήσει ακόμα ένα μετάλλιο, ο άρχοντας των κρίκων
Ως δεύτερος στην οκτάδα, κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου στο Κάϊρο, ο Λευτέρης Πετρούνιας, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να διεκδικεί την Κυριακή (05/04) ακόμα ένα μετάλλιο, στην ήδη πλούσια συλλογή του.
Ο Έλληνας άρχοντας των κρίκων, που πήρε με άνεση το πρώτο εισιτήριο για τους τελικούς, αγωνίστηκε στον προκριματικό γύρο και με βαθμό δυσκολίας 5.200 και εκτέλεση 8.900, έφτασε τους 14.100 βαθμούς.
Αμέσως μετά την πρόκριση του στον τελικό, ο Λευτέρης Πετρούνιας έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, λέγοντας πως: «Job done. Τελικός την Κυριακή».
Ο μοναδικός αθλητής που τον ξεπέρασε ήταν ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν με 14.233 βαθμούς.
Ο Κινέζος Γιανγκ Λιου με 14.000 βαθμούς ήταν τρίτος, ενώ η οκτάδα έκλεισε στους 12.966β με τον Ισπανό Πάου Χιμένεθ.
Ο τελικός έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί μεταξύ 15:50 - 16:40 την Κυριακή 5/4.
Η οκτάδα του τελικού των κρίκων:
Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) - 14.233 β.
Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) - 14.100 β.
Λιου Γιανγκ (Κίνα) - 14.000 β.
Ομάρ Μοχάμεντ (Αίγυπτος) - 13.933 β.
Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) - 13.733 β.
Άλι Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) - 13.533 β.
Χοακίν Αλβάρες (Χιλή) - 13.433 β.
Πάου Χιμένεθ (Ισπανία) - 12.966 β.
