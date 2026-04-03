Η UEFA αποθεώνει τον «μάγο» Καρέτσα για την δράση του στο Europa League, δείτε βίντεο
O 18χρονος εξτρέμ της Γκενγκ «δίδαξε» ποδόσφαιρο στη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Γκενκ
Η UEFA μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Instagram αποθεώνει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα για τη δράση του στο Europa League.
Μπορεί η Γκενκ να αποκλείστηκε στη φάση των «16» του Europa League αλλά ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ ενθουσίασε την UEFA με όσα έκανε φέτος.
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας που τον Νοέμβριο θα κλείσει τα 19 έπαιξε φέτος σε 11 παιχνίδια στο Europa League και είχε 2 γκολ και 5 ασίστ.
Η UEFA ανέβασε βίντεο με τα μαγικά του και έγραψε: «Σχολείο δεξιοτήτων με τον Καρέτσα».
Θυμίζουμε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου είχε αποθεώσει τον νεαρό άσο για τις εμφανίσεις του με την Εθνική Ελλάδα στο Nations League αλλά και στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα