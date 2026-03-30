Ο Ρικ Πιτίνο έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής της περιφέρειας Big East του NCAA

Το St. John's μπορεί να μην τα κατάφερε να φτάσει στο Final 4 του NCAA, αλλά ο Ρικ Πιτίνο
θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο του έως το καλοκαίρι του 2030.
Ο πολύπειρος Αμερικανός τεχνικός, το 2023 είχε υπογράψει εξααετές συμβόλαιο, ωστόσο η διοίκηση του κολεγίου
ανακοίνωσε την πρόωρη επέκταση του για έναν ακόμη χρόνο η οποία ήρθε μαζί με την εντυπωσιακή αύξηση των αποδοχών του.
Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το St. John's χρύσωσε πραγματικά τον Πιτίνο, καθώς με τα νέα οικονομικά δεδομένα είναι ο
δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής της Big East, πίσω μόνο από τον Νταν Χάρλεϊ του UConn Huskies.
Ο 73χρονος Πιτίνο έχει ρεκόρ 81-25 και δύο συμμετοχές στο τουρνουά του NCAA
με το St. John’s, συμπεριλαμβανομένης της πορείας μέχρι τον ημιτελικό της Ανατολικής Περιφέρειας την Παρασκευή, όπου η ομάδα ηττήθηκε από τους Duke Blue Devils με 80-75. Ήταν η δεύτερη παρουσία της ομάδας στο «Sweet 16» από το 1999.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ο κόουτς Πιτίνο υπέγραψε νέα συμφωνία για να παραμείνει στο St. John’s, μια συμφωνία που θα τον κρατήσει στο Κουίνς μέχρι το τέλος της δεκαετίας», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής Εντ Κουλ.
«Αυτή η επέκταση αντικατοπτρίζει την ισχυρή εμπιστοσύνη μας στην ηγεσία, το όραμα και τη δέσμευσή του προς τους φοιτητές-αθλητές μας. Ο Πιτίνο έχει αλλάξει την κουλτούρα της κοινότητάς μας και θέλουμε η παρουσία του να είναι αισθητή για πολλά χρόνια ακόμη. Ανυπομονούμε για περισσότερους τίτλους στη Big East και πορείες στο NCAA με αυτόν στο τιμόνι.»
Οι «Red Storm» ολοκλήρωσαν τη σεζόν με ρεκόρ 30-7, έφτασαν μέχρι το Νο. 5 στην εθνική κατάταξη και έγιναν το πρώτο πρόγραμμα της Big East που κατακτά τίτλους κανονικής περιόδου και τουρνουά σε διαδοχικές χρονιές. Στο τουρνουά NCAA νίκησαν τους Northern Iowa Panthers και τους Kansas Jayhawks.
«Θα ήθελα να μείνω όσο περισσότερο μπορώ», δήλωσε ο Πιτίνο πριν από τον αγώνα με το Duke. «Όσο, με τη βοήθεια του Θεού, έχω καλή υγεία, θα ήθελα να συνεχίσω για όσο γίνεται.»
Συνολικά, ο 73χρονος τεχνικός έχει ρεκόρ 915 νίκες-318 ήττες ως προπονητής, έχοντας εργαστεί σε ομάδες όπως τα Kentucky Wildcats και οι Louisville Cardinals, τις οποίες οδήγησε σε πρωταθλήματα NCAA το 1996 και το 2013 αντίστοιχα.
Σε επίπεδο NBA, διετέλεσε επίσης προπονητής των Νιου Γιορκ Νικς
και των Μπόστον Σέλτικς, με συνολικό ρεκόρ 192-220 (.466).