Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.
«Χορταστικά» φιλικά στην Ευρώπη: 1-1 Αγγλία-Ουρουγουάη στο «Γουέμπλεϊ», ανατροπές για Γερμανία και Ολλανδία, δείτε γκολ
«Χορταστικά» φιλικά στην Ευρώπη: 1-1 Αγγλία-Ουρουγουάη στο «Γουέμπλεϊ», ανατροπές για Γερμανία και Ολλανδία, δείτε γκολ
Πολλά γκολ στο διεθνές «παράθυρο» Μαρτίου, 7άρα η Αλγερία στη Γουατεμάλα, 5άρα η Αυστρία στη Γκάνα – Άνετη νίκη για την Ισπανία, 3-0 τη Σερβία
Εντυπωσιακά σκορ και ωραία παιχνίδια επιφύλασσε το διεθνές «παράθυρο» του Μαρτίου όσον αφορά τα φιλικά της Παρασκευής (27/3). Στο "Wembley" η Ουρουγουάη ισοφάρισε στις καθυστερήσεις την Αγγλία σε 1-1, ενώ την ίδια ώρα η Γερμανία επικράτησε στην Ελβετία με 4-3 μέσα από μία... σούπερ ανατροπή. Η δε Ισπανία έκανε... επίδειξη δύναμης απέναντι στη Σερβία, την οποία νίκησε εύκολα με 3-0 στο "Ceramica".
Η Αγγλία έκανε πολλές δοκιμές στην ενδεκάδα της, ωστόσο, δεν μπόρεσε να νικήσει αν και προηγήθηκε χάρις σε ένα τέρμα του Γουάιτ στο 81ο λεπτό. Κι αυτό διότι ο Βαλβέρδε με πέναλτι στο 90'+4' διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού μπήκε αλλαγή στο 64ο λεπτό στη θέση του Αραούχο.
Στη Βασιλεία, η Ελβετία προηγήθηκε δύο φορές επί της Γερμανίας με τα τέρματα των Εντογιέ (17') και Εμπολό (41'), όμως η «νασιονάλμανσαφτ» όχι μόνο επέστρεψε και ισοφάρισε ισάριθμες φορές με τους Τα (26') και Γκνάμπρι (45'+2'), αλλά πέρασε και μπροστά στο σκορ με τον Βιρτς (71'). Ο Μοντέιρο ισοφάρισε ξανά στο 79' σε 3-3, για να έρθει άλλο ένα γκολ του Βιρτς στο 86' και να χαρίσει τη νίκη γοήτρου στη Γερμανία. (Δείτε τα γκολ ΕΔΩ)
Η Ισπανία ήταν εντυπωσιακή απέναντι στη Σερβία και με δύο γκολ του Ογιαρθάμπαλ (16', 43') κι άλλο ένα του Μουνιόθ (73'), πήρε μία εύκολη νίκη με 3-0. (Δείτε τα γκολ ΕΔΩ)
Η Ολλανδία νίκησε τη Νορβηγία με 2-1 με τρομερή ανατροπή. Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν στο 24' με τον Σέλντερουπ, όμως οι «οράνιε» κατάφεραν να επικρατήσουν με τα τέρματα των Φαν Ντάικ (35') και Ρέιντερς (51'). (Δείτε τα γκολ ΕΔΩ)
Σε φιλικούς αγώνες ανά τον κόσμο στο διεθνές «παράθυρο» του Μαρτίου, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Κολομβία-Κροατία 1-2
Ιράν-Νιγηρία 1-2
Γουινέα-Τόγκο 2-2
Ρωσία-Νικαράγουα 3-1
Αυστρία-Γκάνα 5-1
Η Αγγλία έκανε πολλές δοκιμές στην ενδεκάδα της, ωστόσο, δεν μπόρεσε να νικήσει αν και προηγήθηκε χάρις σε ένα τέρμα του Γουάιτ στο 81ο λεπτό. Κι αυτό διότι ο Βαλβέρδε με πέναλτι στο 90'+4' διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Ο Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού μπήκε αλλαγή στο 64ο λεπτό στη θέση του Αραούχο.
Στη Βασιλεία, η Ελβετία προηγήθηκε δύο φορές επί της Γερμανίας με τα τέρματα των Εντογιέ (17') και Εμπολό (41'), όμως η «νασιονάλμανσαφτ» όχι μόνο επέστρεψε και ισοφάρισε ισάριθμες φορές με τους Τα (26') και Γκνάμπρι (45'+2'), αλλά πέρασε και μπροστά στο σκορ με τον Βιρτς (71'). Ο Μοντέιρο ισοφάρισε ξανά στο 79' σε 3-3, για να έρθει άλλο ένα γκολ του Βιρτς στο 86' και να χαρίσει τη νίκη γοήτρου στη Γερμανία. (Δείτε τα γκολ ΕΔΩ)
Η Ισπανία ήταν εντυπωσιακή απέναντι στη Σερβία και με δύο γκολ του Ογιαρθάμπαλ (16', 43') κι άλλο ένα του Μουνιόθ (73'), πήρε μία εύκολη νίκη με 3-0. (Δείτε τα γκολ ΕΔΩ)
Η Ολλανδία νίκησε τη Νορβηγία με 2-1 με τρομερή ανατροπή. Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν στο 24' με τον Σέλντερουπ, όμως οι «οράνιε» κατάφεραν να επικρατήσουν με τα τέρματα των Φαν Ντάικ (35') και Ρέιντερς (51'). (Δείτε τα γκολ ΕΔΩ)
Σε φιλικούς αγώνες ανά τον κόσμο στο διεθνές «παράθυρο» του Μαρτίου, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Κολομβία-Κροατία 1-2
Ιράν-Νιγηρία 1-2
Γουινέα-Τόγκο 2-2
Ρωσία-Νικαράγουα 3-1
Αυστρία-Γκάνα 5-1
Μαυροβούνιο-Ανδόρρα 2-0
Νότια Αφρική-Παναμάς 1-1
Ιορδανία-Κόστα Ρίκα 2-2
Σαουδική Αραβία-Αίγυπτος 0-4
Λιβύη-Νιγηρία 0-0
ΕΛΛΑΔΑ-Παραγουάη 0-1
Αλγερία-Γουατεμάλα 7-0
Αγγλία-Ουρουγουάη 1-1
Ολλανδία-Νορβηγία 2-1
Ελβετία-Γερμανία 3-4
Ισπανία-Σερβία 3-0
Νότια Αφρική-Παναμάς 1-1
Ιορδανία-Κόστα Ρίκα 2-2
Σαουδική Αραβία-Αίγυπτος 0-4
Λιβύη-Νιγηρία 0-0
ΕΛΛΑΔΑ-Παραγουάη 0-1
Αλγερία-Γουατεμάλα 7-0
Αγγλία-Ουρουγουάη 1-1
Ολλανδία-Νορβηγία 2-1
Ελβετία-Γερμανία 3-4
Ισπανία-Σερβία 3-0
