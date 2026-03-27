Αταμάν: «Είμαστε συγκεντρωμένοι στη Euroleague αλλά πρώτα θέλουμε νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό»
Αταμάν: «Είμαστε συγκεντρωμένοι στη Euroleague αλλά πρώτα θέλουμε νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό»
Όσα δήλωσε ο Τούρκος κόουτς του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη κόντρα στην Μονακό
Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του μετά την άνετη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό σημείωσε πως κάθε παιχνίδι είναι τελικός για τους «πράσινους», ενώ στάθηκε και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο στο υπόλοιπο του παιχνιδιού παίξαμε επιθετικά τέλειο παιχνίδι και θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει περισσότερους πόντους γιατί χάσαμε εύκολα καλάθια.
Κερδίσαμε το ματς πήραμε και την διαφορά, που ήταν πολύ σημαντικό έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια της Ευρώπης, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς.
Δεν αρκεί να κερδίζουμε μόνο τα εντός έδρας παιχνίδια. Θέλουμε να πάρουμε και τη νίκη στο ερχόμενο ντέρμπι. Αυτό με τον Ολυμπιακό. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι»
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο στο υπόλοιπο του παιχνιδιού παίξαμε επιθετικά τέλειο παιχνίδι και θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει περισσότερους πόντους γιατί χάσαμε εύκολα καλάθια.
Κερδίσαμε το ματς πήραμε και την διαφορά, που ήταν πολύ σημαντικό έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια της Ευρώπης, κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς.
Δεν αρκεί να κερδίζουμε μόνο τα εντός έδρας παιχνίδια. Θέλουμε να πάρουμε και τη νίκη στο ερχόμενο ντέρμπι. Αυτό με τον Ολυμπιακό. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι»
