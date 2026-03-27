Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα των πρασίνων ως το τέλος της regular season της Euroleague
Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα των πρασίνων ως το τέλος της regular season της Euroleague

Τρία ματς μακριά από το ΟΑΚΑ και ένα στο σπίτι του θα δώσει η ομάδα του Αταμάν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου στη μάχη για την εξάδα

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μονακό στην έδρα του για την 34η αγωνιστική της EuroLeague και ετοιμάζεται να αφήσει το Telekom Center και να ταξιδέψει στη Σόφια της Βουλγαρίας για την 35η στροφή.

Εκεί θα αναμετρηθεί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, που έχει αφήσει το Ισραήλ εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, στις 2 Απριλίου και ώρα 21:05 σε ένα ματς με τεράστια βαθμολογική σημασία στον δρόμο για τα play offs.

35η αγωνιστική (02/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός
36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός
37η αγωνιστική (09/04, 21:45): Βαλένθια - Παναθηναϊκός
38η αγωνιστική (17/04, 21:15): Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
