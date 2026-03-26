Εμπαπέ: «Δεν μπορώ να φανταστώ ένα Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς τον Νεϊμάρ», βίντεο

Ο Νεϊμάρ
έχει να αγωνιστεί στην εθνική Βραζιλίας
από τον Οκτώβριο του 2023, είναι πλέον 34 ετών και τα δύο τελευταία χρόνια η καριέρα του δεν βρίσκεται σε ανοδική πορεία έχοντας να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, όμως όσο πλησιάζει η ημερομηνία έναρξης του Μουντιάλ 2026 (σέντρα στις 11 Ιουνίου) τόσο μεγαλώνει η κουβέντα για το αν θα πρέπει να βρεθεί στη μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Ο ίδιος κάνει ό,τι μπορεί για να πείσει τον Κάρλο Αντσελότι να τον συμπεριλάβει στην τελική επιλογή όμως οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του μιας που έχασε την ευκαιρία να πάρει μέρος στα δύο προσεχή φιλικά της Σελεσάο με Γαλλία και Κροατία, με τον Κιλιάν Εμπαπέ
να ερωτάται σχετικά με τον άσο της Σάντος και να καταθέτει την άποψή του.
«Νομίζω πως εθνική Βραζιλίας ανήκει τόσο στον Βινίσιους όσο και στον Νεϊμάρ. Ο Βίνι χρειάζεται τώρα να κάνει άλλο ένα βήμα με την εθνική ομάδα αλλά ο Νεϊμάρ είναι ο Νεϊμάρ. Είναι φανταστικός παίκτης.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η διοργάνωση των αστεριών. Όλα τα αστέρια είναι εκεί και για μένα ο Νεϊμάρ είναι ένα από τα σημαντικότερα. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα Μουντιάλ χωρίς τον Νεϊμάρ.
Από την άλλη όμως, δεν μπορώ να πάω κόντρα στον πρώην προπονητή μου, τον Κάρλο Αντσελότι. Οφείλω να σεβαστώ την απόφασή του», τόνισε ο Εμπαπέ ενόψει του αποψινού διεθνούς φιλικού της δευτεραθλήτριας κόσμου Γαλλίας με την Βραζιλία, για να προσθέσει:
«Για μένα ο Νεϊμάρ είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά. Έπαιξα μαζί του, έχω μάθει αρκετά από εκείνον. Θα πρέπει να δούμε πώς είναι αλλά τον ξέρω, θα είναι έτοιμος, θα είναι εκεί».
Κληθείς δε να κάνει μία σύγκριση μεταξύ του προπονητή του στην εθνική Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάμπ, και εκείνου της Βραζιλίας που ήταν την περασμένη σεζόν προπονητής του στην Ρεάλ, Κάρλο Αντσελότι:
«Το καλύτερο είναι πως είναι εντελώς διαφορετικοί, έχουν εντελώς διαφορετική οπτική του ποδοσφαίρου. Για μένα είναι μία χρυσή ευκαιρία επειδή μπορώ να μάθω δύο τρόπους για να νικώ.
Είναι τιμή που έχω τον Ντεσάμπ και που έχω δουλέψει με τον Κάρλο, για τον οποίο έχω τον απόλυτο σεβασμό και θαυμασμό».