Στέλιος Μανωλάς: «Πρώτη η ΑΕΚ παρά την κόντρα διαιτησία, θα είναι το πιο σημαντικό πρωτάθλημα που έχουμε κατακτήσει»
Ο θρύλος της Ένωσης υποστήριξε ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι στην πρώτη θέση ενώ αντιμετωπίζει αντίξοες συνθήκες
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην κορυφή και πλέον μπαίνει στην πιο απαιτητική φάση της σεζόν, με τον Στέλιο Μανωλά να στέλνει το δικό του μήνυμα.
Η «σημαία» της Ένωσης στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα, επισημαίνοντας πως κατάφερε να τερματίσει πρώτη, παρά τα προβλήματα και τη στάση της διαιτησίας.
Όπως ανέφερε, αυτή η πορεία πιστώνεται σε όλους, από τη διοίκηση, τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές μέχρι τον κόσμο.
Παράλληλα, τόνισε πως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη.
Τα playoffs της Super League και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέρνουν μπροστά δέκα «τελικούς», στους οποίους θα κριθούν τα πάντα.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέλιου Μανωλά:
«Σκεφτόμουν να εκφράσω τη γνώμη μου για τη φετινή πορεία της ομάδας μας.
Από το 1976 που παρακολουθώ την ΑΕΚ από κοντά είναι ίσως η πρώτη φορά που η ομάδα τερμάτισε πρώτη έχοντας τόσο κόντρα τη διαιτησία συν ότι ξεκίνησε το πρωτάθλημα της νέας χρονιάς έχοντας τελειώσει το προηγούμενο πρωτάθλημα με έξι συνεχόμενες ήττες.
Αυτό το πιστώνεται η διοίκηση, ο προπονητής, οι ποδοσφαιριστές μας και φυσικά οι φίλαθλοι και οπαδοί της ομάδας που ήταν πάντα δίπλα της.
Τώρα ακολουθούν τα play off και η Ευρώπη.
Δέκα μεγάλοι τελικοί. Καλη δύναμη. Θεωρω λοιπόν ότι αυτό θα είναι το πιο σημαντικό Πρωτάθλημα που θα έχουμε κατακτήσει».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
