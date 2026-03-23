Τα Estates Costa Lazaridi απέκτησαν την πρώτη πιστοποίηση Αναγεννητικής Αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο βιωσιμότητας για το ελληνικό κρασί
Έρλινγκ Χάαλαντ: Η τελευταία του επένδυση αφορά το νέο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκάκι
Έρλινγκ Χάαλαντ: Η τελευταία του επένδυση αφορά το νέο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκάκι
Ο 25χρονος επιθετικός είναι συνιδρυτής της εταιρείας Chess Mate, η οποία έχει αποκτήσει «σημαντικό» μερίδιο στη Norway Chess, τον οργανισμό πίσω από τη νέα διοργάνωση, το Total Chess World Championship Tour
Όταν σε όλα τα ομαδικά σπορ (κυρίως) μπαίνει μέσα η τακτική, ένα από τα αγαπημένα κλισέ που ακούγονται είναι και το «νίκησε ο Χ προπονητής στην παρτίδα σκάκι που έπαιξαν στον αγωνιστικό χώρο».
Μόνο που για τον Έρλινγκ Χάαλαντ το σκάκι πέρα από παιχνίδι (για να... ακονίζει το μυαλό του) είναι πλέον και μία πολύ σοβαρή επένδυση με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι να συμμετέχει ενεργά στην μεταμόρφωση του επαγγελματικού τοπίου γύρω από το άθλημα.
Μέσω της εταιρείας Chess Mate, στην οποία είναι συνιδρυτής, απέκτησε «σημαντικό» μερίδιο στη Norway Chess, τον οργανισμό πίσω από τη νέα διοργάνωση, το Total Chess World Championship Tour, το οποίο φιλοδοξεί να μετεξελιχθεί σε ένα νέο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκακιού.
Ο Χάαλαντ συνέκρινε το σκάκι με την τακτική και πνευματική πλευρά του ποδοσφαίρου και δήλωσε ότι η απόφασή του να επενδύσει προήλθε από την επιθυμία να γίνει το σκάκι «ένα μεγαλύτερο θεαματικό άθλημα παγκοσμίως».
Το Total Chess World Championship Tour θα αποτελείται από τέσσερα τουρνουά τον χρόνο και θα διαθέτει συνολικό χρηματικό έπαθλο 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων (2,3 εκατ. λίρες), όπως επιβεβαίωσε ανακοίνωση της Norway Chess.
«Το σκάκι είναι ένα φανταστικό παιχνίδι», δήλωσε ο άσος της Σίτι. «Ακονίζει το μυαλό και έχει πολλές ομοιότητες με το ποδόσφαιρο. Πρέπει να σκέφτεσαι γρήγορα, να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου και να σκέφτεσαι πολλές κινήσεις μπροστά. Η στρατηγική και ο σχεδιασμός είναι απολύτως κρίσιμα».
Το νέο τουρνουά και το φορμάτ του έχουν εγκριθεί από τη International Chess Federation (Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία), το παγκόσμιο διοικητικό όργανο του αθλήματος. Οι παίκτες θα αγωνίζονται σε τρεις μορφές — Fast Classic, Rapid και Blitz — για να αναδειχθεί ο συνδυαστικός παγκόσμιος πρωταθλητής FIDE και «ο πιο ολοκληρωμένος και ευέλικτος σκακιστής στον κόσμο».
Ένα πιλοτικό τουρνουά προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2026, πριν από την πλήρη έναρξη της διοργάνωσης το 2027.
Μόνο που για τον Έρλινγκ Χάαλαντ το σκάκι πέρα από παιχνίδι (για να... ακονίζει το μυαλό του) είναι πλέον και μία πολύ σοβαρή επένδυση με τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι να συμμετέχει ενεργά στην μεταμόρφωση του επαγγελματικού τοπίου γύρω από το άθλημα.
Μέσω της εταιρείας Chess Mate, στην οποία είναι συνιδρυτής, απέκτησε «σημαντικό» μερίδιο στη Norway Chess, τον οργανισμό πίσω από τη νέα διοργάνωση, το Total Chess World Championship Tour, το οποίο φιλοδοξεί να μετεξελιχθεί σε ένα νέο παγκόσμιο πρωτάθλημα σκακιού.
Ο Χάαλαντ συνέκρινε το σκάκι με την τακτική και πνευματική πλευρά του ποδοσφαίρου και δήλωσε ότι η απόφασή του να επενδύσει προήλθε από την επιθυμία να γίνει το σκάκι «ένα μεγαλύτερο θεαματικό άθλημα παγκοσμίως».
Το Total Chess World Championship Tour θα αποτελείται από τέσσερα τουρνουά τον χρόνο και θα διαθέτει συνολικό χρηματικό έπαθλο 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων (2,3 εκατ. λίρες), όπως επιβεβαίωσε ανακοίνωση της Norway Chess.
«Το σκάκι είναι ένα φανταστικό παιχνίδι», δήλωσε ο άσος της Σίτι. «Ακονίζει το μυαλό και έχει πολλές ομοιότητες με το ποδόσφαιρο. Πρέπει να σκέφτεσαι γρήγορα, να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου και να σκέφτεσαι πολλές κινήσεις μπροστά. Η στρατηγική και ο σχεδιασμός είναι απολύτως κρίσιμα».
Το νέο τουρνουά και το φορμάτ του έχουν εγκριθεί από τη International Chess Federation (Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία), το παγκόσμιο διοικητικό όργανο του αθλήματος. Οι παίκτες θα αγωνίζονται σε τρεις μορφές — Fast Classic, Rapid και Blitz — για να αναδειχθεί ο συνδυαστικός παγκόσμιος πρωταθλητής FIDE και «ο πιο ολοκληρωμένος και ευέλικτος σκακιστής στον κόσμο».
Ένα πιλοτικό τουρνουά προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2026, πριν από την πλήρη έναρξη της διοργάνωσης το 2027.
Ο Νο1 στον κόσμο στο σκάκι και πιο προβεβλημένος παίκτης του αθλήματος, Μάγκνους Κάρλσεν, είναι επίσης Νορβηγός και, μιλώντας σε σκακιστικό μέσο τον Ιανουάριο, είχε δηλώσει ότι ο Χάαλαντ είναι ο ποδοσφαιριστής με τον οποίο θα ήθελε περισσότερο να συγκριθεί.
Ο δε Χάαλαντ ίδρυσε τη Chess Mate μαζί με τον Νορβηγό επιχειρηματία Μόρτεν Μπόργκε. Αρκετοί κορυφαίοι ποδοσφαιριστές και προπονητές έχουν μιλήσει για το ενδιαφέρον τους για το σκάκι. Τον Μάιο, ο παίκτης της Arsenal Εμπερέτσι Έζε κέρδισε 20.000 δολάρια σε ένα online τουρνουά σκακιού διασημοτήτων και όπως είχε αποκαλύψει αυτός που τον μύησε στο άθλημα ήταν ο πρώην συμπαίκτης του στην Κρίσταλ Πάλας, Μάικλ Ολίσε (πλέον αγωνίζεται στη Μπάγερν Μονάχου)
Επίσης οι Χάρι Κέιν, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ Άντονι Γκόρντον έχουν μιλήσει για την αγάπη τους για το σκάκι, όπως και ο επιθετικός της Λίβερπουλ Μο Σαλάχ, την ίδια ώρα που ο πρώην προπονητής της Τσέλσι Έντσο Μαρέσκα έγραψε μια μελέτη 7.000 λέξεων για τις ομοιότητες που έχει το σκάκι με το ποδόσφαιρο και σκακιού, ενώ ο προπονητής Πεπ Γκουαρδιόλα έχει μιλήσει για τη μελέτη των μεθόδων του Μάγκνους Κάρλσεν!
«Το σκάκι — όπως και το ποδόσφαιρο — ήταν πάντα μια παγκόσμια γλώσσα στρατηγικής και δημιουργικότητας», πρόσθεσε ο πρόεδρος της FIDE, Αρκάντι Ντβόρκοβιτς. «Το να βλέπουμε έναν αθλητή παγκόσμιας κλάσης όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ να συμμετέχει στο Total World Chess Championship Tour αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για την παγκόσμια απήχηση και τη πολιτιστική σημασία που έχει σήμερα το σκάκι».
Ο δε Χάαλαντ ίδρυσε τη Chess Mate μαζί με τον Νορβηγό επιχειρηματία Μόρτεν Μπόργκε. Αρκετοί κορυφαίοι ποδοσφαιριστές και προπονητές έχουν μιλήσει για το ενδιαφέρον τους για το σκάκι. Τον Μάιο, ο παίκτης της Arsenal Εμπερέτσι Έζε κέρδισε 20.000 δολάρια σε ένα online τουρνουά σκακιού διασημοτήτων και όπως είχε αποκαλύψει αυτός που τον μύησε στο άθλημα ήταν ο πρώην συμπαίκτης του στην Κρίσταλ Πάλας, Μάικλ Ολίσε (πλέον αγωνίζεται στη Μπάγερν Μονάχου)
Επίσης οι Χάρι Κέιν, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ Άντονι Γκόρντον έχουν μιλήσει για την αγάπη τους για το σκάκι, όπως και ο επιθετικός της Λίβερπουλ Μο Σαλάχ, την ίδια ώρα που ο πρώην προπονητής της Τσέλσι Έντσο Μαρέσκα έγραψε μια μελέτη 7.000 λέξεων για τις ομοιότητες που έχει το σκάκι με το ποδόσφαιρο και σκακιού, ενώ ο προπονητής Πεπ Γκουαρδιόλα έχει μιλήσει για τη μελέτη των μεθόδων του Μάγκνους Κάρλσεν!
«Το σκάκι — όπως και το ποδόσφαιρο — ήταν πάντα μια παγκόσμια γλώσσα στρατηγικής και δημιουργικότητας», πρόσθεσε ο πρόεδρος της FIDE, Αρκάντι Ντβόρκοβιτς. «Το να βλέπουμε έναν αθλητή παγκόσμιας κλάσης όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ να συμμετέχει στο Total World Chess Championship Tour αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για την παγκόσμια απήχηση και τη πολιτιστική σημασία που έχει σήμερα το σκάκι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα