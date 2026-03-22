Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή: «Είμαι χαρούμενος και ξενυχτισμένος, ζω το όνειρό μου», βίντεο και φωτογραφίες
Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν
Το 3ο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου κρέμασε στο στήθος του ο Εμμανουήλ Καραλής.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του επί κοντώ με άλμα στα 6,05μ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τορούν και έτσι έχει πλέον δύο ασημένια και ένα χάλκινο στη διοργάνωση.
Το χρυσό πήγε και πάλι στον Μόντο Ντουπλάντις (6,25μ) και το χάλκινο στον Κέρτις Μάρσαλ (6μ).
Ο τελικός διεξήχθη το βράδυ του Σαββάτου και η απονομή έγινε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι πλέον ο μοναδικός Έλληνας αθλητής με τρία μετάλλια σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου.
Μετά την απονομή είπε στην ΕΡΤ: «Με τόσο κόπο και πίστη κατάφερα να πάρω αυτό το μετάλλιο. Είμαι χαρούμενος και… ξενυχτισμένος, γιατί το γιορτάσαμε και το χαρήκαμε. Κάνω αυτό που αγαπάω στο ψηλότερο επίπεδο. Ζω το όνειρό μου. Ταβάνι δεν υπάρχει. Δεν θέλω να βάζω όρια στον εαυτό μου.
Ελπίζω οταν τελειώσει η καριέρα μου να έχω πολλές καλές στιγμές. Ήρθαμε εδώ και για τον Μίλτο (Τεντόγλου) και τα άλλα παιδιά που αγωνίζονται, να τους χειροκροτήσουμε. Μετά 10 ημέρες ξεκούραση να χαλαρώσουμε και μετά προπόνηση για τον ανοιχτό».
