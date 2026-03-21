Καραλής: «Τα όνειρα δεν έχουν πήχη, κάποια στιγμή θα νικήσω τον Ντουπλάντις»
Χαμογελαστός μετά το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στίβου ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε και πάλι πόσο πολύ πιστεύει πλέον στις δυνατότητες του
Τα άλματα του, όσο ο πήχης ανέβαινε πιο ψηλά, ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο...
Ίσως, μόνο το τελευταίο στα 6,25μ. να μην ήταν τόσο ψηλά όσο τα προηγούμενα, αλλά ο Εμμανουήλ Καραλής φρόντισε και πάλι κάνοντας μία τρομερή προσπάθεια να δημιουργήσει έστω μια μικρή αμφιβολία στον Μόντο Ντουπλάντις.
Ο ανίκητος Σουηδός και ο Έλληνας πρωταθλητής μονομάχησαν για το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στίβου, με τον Ντουπλάντις να παίρνει το χρυσό με άλμα στα 6,25μ. και τον Μανόλο να βρίσκεται στο 2ο σκαλί του βάθρου με επίδοση 6,05μ και ορισμένα εκπληκτικά άλματα στα 6,20μ. όπου ο πήχης δεν του έκανε τη χάρη.
Ωστόσο και μόνο το γεγονός ότι μιλάμε για το τρίτο συνεχόμενο μετάλλιο του σε παγκόσμιο κλειστού στίβου, αρκεί για να εξηγήσει το χαμόγελο που υπήρχε στο πρόσωπο του την ώρα των δηλώσεων στην κάμερα της ΕΡΤ.
«Τώρα συνειδητοποιώ σιγά, σιγά τι έχω πετύχει το τελευταίο διάστημα... Σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει πολλά... Το προπονητικό τιμ, ο πατέρας μου, ο Μάρτσιν (Στσεπάνσκι), ο Πομάσκι με έχουν αλλάξει σαν αθλητή και σαν άνθρωπο. Το να είμαι εδώ και να δοκιμάζω άλμα στα 6,25μ. δεν υπήρχε ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα», είπε αρχικά ο Μανόλο και συνέχισε:
«Ήταν ένας φανταστικός τελικός με τρεις αθλητές πάνω από τα 6 μέτρα. Ήθελα να ρισκάρω και το έκανα. Το έχω πει ότι ονειρεύομαι και τα όνειρα δεν έχουν πήχη. Το δοκίμασα, το προσπάθησα και είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω να νικήσω τον Μόντο και να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ. Έχω την αγαπή του κόσμου και ξέρω τι μπορώ να πετύχω.
Η αγάπη που έχω λάβει μετά το 2024 είναι απίστευτη. Δεν φανταζόμουν όταν ήμουν μικρός και έβλέπα τους μεγάλους αθλητές, ότι θα έρθει η στιγμή που θα βρεθώ εγώ στη θέση τους. Θέλω να γράψω τη δική μου ιστορία αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είμαι παρών, χαίρομαι για τον το φίλο μου (σ.σ. Μόντο Ντουπλάντις) που φτάνει τόσο ψηλά και χαίρομαι που προσπαθώ να τον ανταγωνιστώ.
Η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο. Είμαι τυχερός που έχω την ομάδα μου που με εμπιστεύεται και με ωθεί να ξεπεράσω τα όρια μου και είναι κάτι μαγικό. Μπορώ να φτάσω πιο ψηλά. Είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ αλλά ξέρω ότι μπορώ να φτάσω πιο ψηλά... Σήμερα θα το γιορτάσουμε και μετά επιστρέφουμε και πιάνουμε πάλι δουλειά»
