Στους «8» η Μπολόνια που λύγισε τη Ρόμα στην παράταση, πέρασε και η Ράγιο και παίζει με ΑΕΚ, δείτε τα 53 γκολ του Europa & Conference League

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League:

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς στη φάση των «16» του Conference League:

Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 9 Απριλίου και οι ρεβάνς στις 16 Απριλίου.Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 4-0 (11', 53' Όρτα, 15' Γκρίλιτς, 34' Μαρτίνες)Α' αγ. 0-2: Προκρίθηκε η Μπράγκα με συνολικό σκορ 4-2Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Γκενκ (Βέλγιο) 5-1 (19' Γκίντερ, 25' Ματάνοβιτς, 53' Γκρίφο, 57' Σουζούκι, 79' Έγκεσταϊν - 39' Σμετς)Α' αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Φράιμπουργκ με συνολικό σκόρ 5-2Λιόν (Γαλλία) - Θέλτα (Ισπανία) 0-2 (61' Ρουέδα, 90'+3' Γιούτλα)Α΄ αγ. 1-1: Προκρίθηκε Θέλτα με συνολικό σκορ 3-1Μίντιλαντ (Δανία) - Νότιγχαμ Φ. (Αγγλία) 0-3 πέν. (1-2 κ.δ. και παρ. /69' Έρλιτς - 41' Ντομίνγκεζ, 52' Γιάτες)Α' αγ. 1-0: Προκρίθηκε η Νότιγχαμ Φόρεστ με συνολικό σκορ 5-2 μαζί με τα πέναλτιΡόμα (Ιταλία) - Μπολόνια (Ιταλία) 3-4 παράτασηΑ' αγ. 1-1Άστον Βίλα (Αγγλία) - Λιλ (Γαλλία) 2-0 (54' ΜακΓκιν, 86' Μπέιλι)Α' αγ. 1-0: Προκρίθηκε η Άστον Βίλα με συνολικό σκορ 3-0Μπέτις (Ισπανία) - Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 4-0 (8' Ρουιμπάλ, 45'+1' Άμραμπατ, 53' Κούτσο Ερνάντεθ, 66' Άντονι)Α' αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Μπέτις με συνολικό σκορ 4-1Πόρτο (Πορτογαλία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0 (21' Γουίλιαμ Γκόμες, 72' Φρόχολντ)Α' αγ. 2-1: Προκρίθηκε η Πόρτο με συνολικό σκορ 4-1Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)ΑΕΚ (Ελλάδα) - Τσέλιε (Σλοβενία) 0-2 (13' Ιοσίνοφ, 42' Πόζεγκ)Α' αγ. 4-0: Προκρίθηκε η ΑΕΚ με συνολικό σκορ 4-2ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) - Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)1-2 παρ. (63' Σαμπορίτ - 14', 99' Σαρ)Α' αγ. 0-0: Προκρίθηκε η Κρίσταλ Πάλας με συνολικό σκορ 2-1Μάιντς (Γερμανία) - Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 2-0 (46' Πος, 82' Σιμπ)Α' αγ. 0-0: Προκρίθηκε η Μάιντς με συνολικό σκορ 2-0Ρακόβ (Πολωνία) - Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-2 (46' Στρούσκι - 69' Εντούρ, 90'+8 Πόνγκρατσιτς)Α' αγ. 1-2: Προκρίθηκε η Φιορεντίνα με συνολικό σκορ 4-2Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) - Σάμσουνσπορ (Τουρκία) 0-1 (65' Εντιαγέ)Α' αγ. 3-1: Προκρίθηκε η Ράγιο Βαγεκάνο με συνολικό σκορ 3-2Σαχτάρ (Ουκρανία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία 1-2 (67' αυτ. Μουτίνιο - 13', 45'+6 πέν. Ισακ)Α' αγ. 3-1: Προκρίθηκε η Σαχτάρ με συνολικό σκορ 4-3Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-4 (8' Γένσεν, 58' Πάροτ, 62' Μάινανς, 73' Ντάαλ)Α' αγ. 1-2: Προκρίθηκε η Άλκμααρ με συνολικό σκορ 6-1Στρασμπούρ (Γαλλία) - Ριέκα (Κροατία) 1-1 (71' Μπάρκο - 21' Φρουκ)Α' αγ. 2-1: Προκρίθηκε η Στρασμπούρ με συνολικό σκορ 3-2Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία)