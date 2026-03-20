Στους «8» η Μπολόνια που λύγισε τη Ρόμα στην παράταση, πέρασε και η Ράγιο και παίζει με ΑΕΚ, δείτε τα 53 γκολ του Europa & Conference League
Τα ζευγάρια των προημιτελικών στις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις - Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «8» θα διεξαχθούν στις 9 Απριλίου και οι ρεβάνς στις 16 Απριλίου
Η φάση των «16» του Europa League και του Conference League ολοκληρώθηκε με τις Θέλτα, Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα, Μπολόνια, Πόρτο, Ρεάλ Μπέτις και Νότιγχαμ Φόρεστ να παίρνουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση, ενώ το ίδιο έκαναν και οι Κρίσταλ Πάλας, Φιορεντίνα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Άλκμααρ, Ράγιο Βαγιεκάνο, ΑΕΚ, Μάιντζ και Στρασβούργο στην 3η τη τάξει διοργάνωση της UEFA. Οι ομάδες αυτές θα αναμετρηθούν στα προημιτελικά, με τα πρώτα παιχνίδια να διεξάγονται στις 9 και 16 Απριλίου.
Τα ζευγάρια του Europa LeagueΟλοκληρώθηκε η φάση των «16» του Europa League με τα εξής ζευγάρια για την επόμενη φάση:
Ρεάλ Μπέτις - Μπράγκα
Φράιμπουργκ - Θέλτα
Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο
Μπολόνια - Άστον Βίλα
Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 9 Απριλίου και οι ρεβάνς στις 16 Απριλίου. Ο νικητής του Ρεάλ Μπέτις - Μπράγκα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Φράιμπουργκ - Θέλτα, ενώ ο νικητής του Νότιγχαμ Φόρεστ - Πόρτο θα παίξει με την ομάδα που θα προκριθεί από το Μπολόνια - Άστον Βίλα.
Τα ζευγάρια του Conference LeagueΗ φάση των «16» του Conference League ολοκληρώθηκε επίσης με τα εξής ζευγάρια για την επόμενη φάση:
Κρίσταλ Πάλας - Φιορεντίνα
Σαχτάρ Ντόνετσκ - Άλκμααρ
Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ
Μάιντζ - Στρασβούργο
Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 9 Απριλίου και οι ρεβάνς στις 16 Απριλίου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς της φάσης των «16» του Europa League:Μπράγκα (Πορτογαλία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 4-0 (11', 53' Όρτα, 15' Γκρίλιτς, 34' Μαρτίνες)
Α' αγ. 0-2: Προκρίθηκε η Μπράγκα με συνολικό σκορ 4-2
Φράιμπουργκ (Γερμανία) - Γκενκ (Βέλγιο) 5-1 (19' Γκίντερ, 25' Ματάνοβιτς, 53' Γκρίφο, 57' Σουζούκι, 79' Έγκεσταϊν - 39' Σμετς)
Α' αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Φράιμπουργκ με συνολικό σκόρ 5-2
Λιόν (Γαλλία) - Θέλτα (Ισπανία) 0-2 (61' Ρουέδα, 90'+3' Γιούτλα)
Α΄ αγ. 1-1: Προκρίθηκε Θέλτα με συνολικό σκορ 3-1
Μίντιλαντ (Δανία) - Νότιγχαμ Φ. (Αγγλία) 0-3 πέν. (1-2 κ.δ. και παρ. /69' Έρλιτς - 41' Ντομίνγκεζ, 52' Γιάτες)
Α' αγ. 1-0: Προκρίθηκε η Νότιγχαμ Φόρεστ με συνολικό σκορ 5-2 μαζί με τα πέναλτι
Ρόμα (Ιταλία) - Μπολόνια (Ιταλία) 3-4 παράταση
Α' αγ. 1-1
Άστον Βίλα (Αγγλία) - Λιλ (Γαλλία) 2-0 (54' ΜακΓκιν, 86' Μπέιλι)
Α' αγ. 1-0: Προκρίθηκε η Άστον Βίλα με συνολικό σκορ 3-0
Μπέτις (Ισπανία) - Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 4-0 (8' Ρουιμπάλ, 45'+1' Άμραμπατ, 53' Κούτσο Ερνάντεθ, 66' Άντονι)
Α' αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Μπέτις με συνολικό σκορ 4-1
Πόρτο (Πορτογαλία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0 (21' Γουίλιαμ Γκόμες, 72' Φρόχολντ)
Α' αγ. 2-1: Προκρίθηκε η Πόρτο με συνολικό σκορ 4-1
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς στη φάση των «16» του Conference League:ΑΕΚ (Ελλάδα) - Τσέλιε (Σλοβενία) 0-2 (13' Ιοσίνοφ, 42' Πόζεγκ)
Α' αγ. 4-0: Προκρίθηκε η ΑΕΚ με συνολικό σκορ 4-2
ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) - Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)1-2 παρ. (63' Σαμπορίτ - 14', 99' Σαρ)
Α' αγ. 0-0: Προκρίθηκε η Κρίσταλ Πάλας με συνολικό σκορ 2-1
Μάιντς (Γερμανία) - Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 2-0 (46' Πος, 82' Σιμπ)
Α' αγ. 0-0: Προκρίθηκε η Μάιντς με συνολικό σκορ 2-0
Ρακόβ (Πολωνία) - Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-2 (46' Στρούσκι - 69' Εντούρ, 90'+8 Πόνγκρατσιτς)
Α' αγ. 1-2: Προκρίθηκε η Φιορεντίνα με συνολικό σκορ 4-2
Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) - Σάμσουνσπορ (Τουρκία) 0-1 (65' Εντιαγέ)
Α' αγ. 3-1: Προκρίθηκε η Ράγιο Βαγεκάνο με συνολικό σκορ 3-2
Σαχτάρ (Ουκρανία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία 1-2 (67' αυτ. Μουτίνιο - 13', 45'+6 πέν. Ισακ)
Α' αγ. 3-1: Προκρίθηκε η Σαχτάρ με συνολικό σκορ 4-3
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Άλκμααρ (Ολλανδία) 0-4 (8' Γένσεν, 58' Πάροτ, 62' Μάινανς, 73' Ντάαλ)
Α' αγ. 1-2: Προκρίθηκε η Άλκμααρ με συνολικό σκορ 6-1
Στρασμπούρ (Γαλλία) - Ριέκα (Κροατία) 1-1 (71' Μπάρκο - 21' Φρουκ)
Α' αγ. 2-1: Προκρίθηκε η Στρασμπούρ με συνολικό σκορ 3-2
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα